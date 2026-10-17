سرویس سیاسی-

کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: ما باید هزینه را به قدری بالا ببریم که هر کسی بخواهد علیه ایران کاری کند، کل دنیا مقابلش قرار بگیرد. باید نردبان تشدید تنش را بدون هیچ ترسی بالا رفت.

عطا بهرامی، کارشناس اقتصاد سیاسی اظهار کرد: مقابله نامتقارن مؤثر است. وقتی به شما هزینه تحمیل می‌کنند، شما هم طبیعتاً پاسخ می‌دهید.

وی افزود: در GDP رژیم صهیونیستی، تولیدات صنعتی موضوعیتی ندارد؛ زیرا کشوری است که خدمات امنیتی و جاسوسی می‌فروشد، به همین خاطر صادراتش با هواپیماست، نه با ریل. به طور کلی رژیم صهیونیستی نقاط درد خاصی دارد که می‌تواند بیش از سایر حوزه در تیررس اهدافمان باشد و در صورت حمله احتمالی از سمت این رژیم باید این نقاط درد را زیر ضربه ببریم.

حامیان اسرائیل و لزوم بالا بردن هزینه

بهرامی خاطرنشان کرد: نه فقط اسرائیل؛ حامیان اسرائیل هم نقاط درد متعددی دارند که دبیر شعام به خوبی به آنها اشاره کرد. وقتی اسرائیل، آمریکا و برخی اعضای ناتو که منافع مشترک دارند برای حمله به ایران به اجماع می‌رسند. ما هم تهدید به هدف قرار دادن نقاط درد اساسی این جبهه می‌کنیم و هزینه جنگ را برایشان بسیار بالا می‌بریم، گزینه زیرساخت‌های انرژی، هوش مصنوعی و... همگی روی میز ایران قرار دارد که هدف قرار دادن هر کدام می‌تواند کشورهای متعدد دنیا را علیه آمریکا و رژیم قرار دهد

کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: این سناریو ناشی از رفتار بازیگر برهم‌زننده قاعده است. آمریکایی‌ها بعد از جنگ دوم خیلی هم خوب رفتار می‌کردند و خود را تابع شرایط ایران می‌دانستند، حتی همه کشورهای دیگر را دعوت می‌کردند که هنجارپذیر باشند. اما اکنون که تبعیتی از شرایط ایران نمی‌کنند نیز به بقیه می‌گویند که از ایران حرف شنوی در تنگه هرمز نداشته باشند.

وی افزود: آمریکا همه جا سعی کرده با زور نظامی و تهدیدات نظامی امورات خود را پیش ببرد. همه فهمیده‌اند که نمی‌شود توافق کرد، چون آمریکا به هیچ وجه به توافقی با ایران پایبند نمی‌ماند؛ چون منافع آمریکا در برهم زدن ساختار فعلی است.

تشدید تنش؛ نردبانی که باید بدون ترس بالا رفت

وی افزود: ما باید چه کار ‌کنیم؟ تشدیدکننده این تغییر می‌شویم تا دیگران بدانند این نظم کار نمی‌کند. نباید تصور کنیم آمریکا اجماع نسبی دارد و هدف قرار دادن کابل‌های دریایی، شبکه اینترنت و ماهواره‌ها هیچ تأثیری ندارند. این مسیری که دبیر شعام ترسیم کرده مسیر بسیار دقیقی است و باید آن را با تمام قدرت ادامه دهیم و نردبان تشدید تنش را بدون هیچ ترسی بالا برویم.

بهرامی خاطرنشان کرد: اصلاح‌طلبان همواره طی سال‌های گذشته دم از مذاکره زده‌اند، گویی بند ناف این جماعت را با مذاکره بریده‌اند، رکورد مذاکره را در تاریخ دیپلماسی شکسته‌اند. اما در مجموع، ایران باید همان‌گونه که دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته، پاسخ را به شکلی بدهد که تأسیسات حوزه هوش مصنوعی و اینترنت آمریکا مورد هدف قرار گیرد.

این کارشناس اقتصاد سیاسی خاطرنشان کرد: من معتقدم تاسیسات انرژی، هوش مصنوعی و اینترنت منطقه علاوه‌بر آمریکا برای رژیم صهیونیستی هم نقطه درد محسوب می‌شود. بعد از حمله رژیم صهیونیستی به تاسیسات انرژی ما و حمله متقابل ما به تاسیسات گازی قطر، ترامپ در توئیتی با حروف درشت نوشت که دیگر اشتباه نمی‌کنند. آمریکایی‌ها دقیقاً جلوی ضربه وارد شدن به نقطه درد خود را گرفتند، چون معنای واقعی هدف‌گیری تاسیسات انرژی منطقه را می‌دانند. اگر آمریکا لجستیک، سلاح و اطلاعات به رژیم ندهد رژیم هم کاری از پیش نمی‌برد، بنابراین افسار وحوشی همچون سران رژیم صهیونیستی دست آمریکاست.

نظم هژمونی و گذار سیستمی

وی افزود: آمریکا می‌خواهد نظم هژمونی را در قالبی دیگر بازآرایی کند؛ نفت ایران را غارت کند، ایران را از سر راه بردارد و خود بازیگر اصلی گذار سیستمی باقی بماند. اسرائیل زیر این بازی تعریف می‌شود. اسرائیل به ملی‌گرایی آمریکایی نزدیک است، اما از منظر منافع ملی آمریکا، داستان این است: چشمه‌های تولید نفت را در اختیار بگیر، کریدورها را قطع کن، جلوی چین را بگیر.. آمریکا ایران، چین و روسیه را یک بلوک واحد می‌بیند. اگر ایران ضربه بخورد، آن بلوک فرو می‌پاشد؛ چین عملاً از انرژی محروم می‌شود، کریدورها از بین می‌رود و قرن آمریکایی محقق می‌شود؛ این محاسبه آمریکاست.

بهرامی خاطرنشان کرد: وقتی عایدات اقتصادی آمریکا کور شود، بین خودشان اختلاف‌های سنگین‌تری رخ می‌دهد، چون اکنون وحدت نظر ندارند. هر کسی می‌گوید برای نجات آمریکا باید کاری کرد، ولی به جمع‌بندی نمی‌رسند. بنابراین، اتفاقاً باید همان‌جا را به شدت در مرکز توجه خود قرار دهیم.