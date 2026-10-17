رئیس‌جمهور ضمن افتتاح مدرسه ۱۸‌کلاسه و هوشمند امام علی(ع) در شهرک واوان اسلامشهر و بازدید از کلاس‌های درس هوشمند و آزمایشگاه این مجموعه آموزشی، بر ضرورت تقویت یادگیری عملی، مهارت‌های کارگروهی و خلاقیت دانش‌آموزان تأکید کرد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز شنبه (25 مهرماه)‌، مدرسه ۱۸ کلاسه و هوشمند امام علی‌(ع) در شهرک واوان اسلامشهر را افتتاح کرد و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه آموزشی، از نزدیک در جریان فرآیند آموزش هوشمند، ظرفیت‌های آموزشی و امکانات آزمایشگاهی این مدرسه قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در جریان این بازدید، با حضور در دو کلاس درس هوشمند و آزمایشگاه مدرسه، از نزدیک شیوه‌های نوین تدریس و فرآیند به‌کارگیری فناوری‌های آموزشی را بررسی کرد.

در این بخش از برنامه، نحوه آموزش هوشمند به دانش‌آموزان به‌صورت عملی اجرا شد و ظرفیت‌های این رویکرد در تسهیل فرآیند یاددهی ـ یادگیری مورد توجه قرار گرفت.

پزشکیان در این بازدید، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت و حرکت از آموزش صرفاً نظری به سوی یادگیری عمیق، کاربردی و مهارت‌محور، نکات و توصیه‌هایی را برای بهبود روش‌های تدریس، افزایش مشارکت دانش‌آموزان و تحقق اهداف دولت در زمینه ارتقای کیفیت آموزشی مطرح کرد.

وی با تأکید بر ضرورت پیوند میان مفاهیم نظری کتاب‌های درسی و کاربردهای عینی آن‌ها در زندگی روزمره، اظهار کرد: دانش‌آموزان باید بتوانند کاربرد مفاهیم علمی و آموزشی را در خارج از محیط کلاس نیز مشاهده کنند. بهره‌گیری از فیلم‌ها، کلیپ‌های آموزشی و نمایش عملی کاربرد فرمول‌ها و مفاهیم علمی از سوی معلمان، می‌تواند درک دانش‌آموزان را عمیق‌تر کرده و زمینه تثبیت آموخته‌ها را فراهم کند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت یادگیری مبتنی بر تجربه و مشاهده، تصریح کرد: انتقال صرف مفاهیم به‌صورت ذهنی و نظری ممکن است در گذر زمان به فراموشی سپرده شود، اما زمانی که دانش‌آموز کاربرد یک مفهوم را مشاهده می‌کند و نحوه ساخت، اجرا یا استفاده عملی از آن را می‌آموزد، احتمال ماندگاری یادگیری و نهادینه‌شدن آموخته‌ها افزایش می‌یابد.

از این‌رو، استفاده هدفمند از ابزارهای کمک‌آموزشی، فناوری‌های نوین و فعالیت‌های عملی باید در فرآیند تدریس مورد توجه قرار گیرد.

پزشکیان همچنین تقویت مهارت‌های کارگروهی و یادگیری مشارکتی را از الزامات ارتقای کیفیت آموزش دانست و بر ضرورت طراحی فعالیت‌های گروهی ساختارمند در کلاس‌های درس تأکید کرد.

وی با اشاره به لزوم ایفای نقش‌های مشخص از سوی دانش‌آموزان در فعالیت‌های گروهی، تصریح کرد: در هر گروه، مسئولیت‌هایی همچون مدیریت، دبیری، هماهنگی و نظارت تعریف شود و این مسئولیت‌ها به‌صورت دوره‌ای میان اعضای گروه تغییر کند تا همه دانش‌آموزان فرصت تجربه نقش‌های مختلف و تقویت توانمندی‌های فردی و اجتماعی خود را داشته باشند.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: مشارکت در چنین فعالیت‌هایی به دانش‌آموزان کمک می‌کند از همان دوران مدرسه، مهارت‌هایی همچون مدیریت، گزارش‌دهی، هماهنگی، نظارت، مسئولیت‌پذیری و تعامل سازنده با دیگران را بیاموزند و برای حضور مؤثر در عرصه‌های اجتماعی و حرفه‌ای آینده آماده شوند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن فرصت بروز استعدادها و توانمندی‌های دانش‌آموزان، میدان‌دادن به آنان برای مشارکت فعال در فرآیند یادگیری را از مؤلفه‌های مهم ارتقای کیفیت آموزشی برشمرد و اظهار کرد: محیط آموزشی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که همه دانش‌آموزان، با برخورداری از ویژگی‌ها و توانایی‌های متفاوت، فرصت حضور، مشارکت و ابراز وجود داشته باشند.

وی گفت: فراهم‌کردن زمینه مشارکت فعال دانش‌آموزان، به‌ویژه افراد خجالتی و کم‌حرف، می‌تواند به افزایش اعتمادبه‌نفس، تقویت مهارت‌های ارتباطی و پرورش خلاقیت آنان کمک کند.

سرمایه‌گذاری در آموزش ‌و پرورش سرمایه‌گذاری برای عزت و پیشرفت ایران است

همچنین رئیس‌جمهور روز شنبه (25 مهرماه) در آیین بهره‌برداری متمرکز از ۳ هزار و ۸۵۱ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی در سراسر کشور، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، بر ضرورت تداوم تلاش‌ها برای تحقق عدالت آموزشی تأکید کرد.

وی با تشریح ابعاد مختلف نهضت توسعه عدالت آموزشی، خواستار تحول بنیادین در نگاه مسئولان، مدیران و جامعه به مقوله آموزش، امکانات ساختاری و رویکردهای تربیتی شد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ساخت‌وساز کالبدی مدارس تنها قدم نخست در مسیر اصلاح نظام آموزشی است، اظهار داشت: ساخت امکانات بدون توجه به خروجی کیفی و پرورش نیروهای کارآزموده، موجب اتلاف سرمایه‌های ملی می‌شود. پزشکیان تصریح کرد سرمایه اصلی کشور انسان‌ها هستند، نه ساختمان و تجهیزات، و اگر بتوان نیروهای انسانی را به‌درستی تربیت کرد، آن‌ها خود برای کشور عمران، ابزار، عزت و پیشرفت به ارمغان می‌آورند.

وی با انتقاد از ساختار فعلی مهارت‌آموزی، ریشه بسیاری از مشکلات مدیریتی و رفتاری در جامعه را ناشی از نقص در آموزش‌های پایه دانست و تاکید کرد با جابه‌جایی افراد یا نزاع‌های سیاسی مشکلی حل نمی‌شود، زیرا خروجی سیستم تربیتی نیازمند اصلاح است و دانش‌آموزان باید مهارت حل مسئله، اخلاق‌مداری و کار گروهی را فرا بگیرند.

پزشکیان دسترسی به آموزش باکیفیت و استاندارد را حق مسلم تمام فرزندان ایران‌زمین خواند و تأکید کرد: نباید اجازه داد روش‌های آموزشی کشور از استانداردهای روز دنیا پایین‌تر باشد. وی خاطرنشان کرد: برخورداری از بسترهای عالی آموزشی نباید تابع ثروت، روابط یا قومیت افراد اعم از کرد، ترک، بلوچ، لر و سایر اقوام باشد.

رئیس‌جمهور همچنین با یادآوری دستاوردهای دفاعی و علمی کشور، آن‌ها را مرهون تلاش‌های گذشته در آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها دانست و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای سرمایه‌گذاری متمرکز، تجمیع منابع و ارتقای کیفیت امکانات برای نسل جوان شد.

وی با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز، خواستار توسعه مشارکت عمومی، تجمیع منابع مالی برای خرید خدمات و توجه ویژه به معیشت معلمان شد.

پزشکیان با تاکید بر بهره‌گیری از خرد جمعی و پرهیز از خودمحوری اظهار داشت: هیچ فرد توانمندی نباید از دایره خدمت به مردم حذف شود و رمز پیروزی کشور در واگذاری اختیارات، میدان دادن به استعدادهای خلاق و جلب اعتماد عمومی نهفته است.

وی در پایان یادآور شد: ارزش هر انسانی به میزان گره‌گشایی او از مشکلات مردم سنجیده می‌شود و مسئولان موظف‌اند با تمام توان بسترهای لازم را برای رشد فرزندان ایران فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، در این آیین که با حضور وزیر آموزش‌وپرورش، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و ارتباط برخط با استانداران برگزار شد، به‌طور همزمان از ۳ هزار و ۸۵۱ طرح شامل ۲ هزار و ۳۳۱ طرح آموزشی و پرورشی و ۱ هزار و ۵۲۰ فضای ورزشی بهره‌برداری شد. همچنین ۸۱ هزار و ۱۹۱ کلاس درس در سراسر کشور به یاد دانش‌آموزان شهید میناب بهسازی و شاداب‌سازی شد.