ابلاغ سلام و دعای خیر رهبر انقلاب به رزمندگان تنگه هرمز

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی با مدافعان نظم ایرانی و مسیر اقتدار در خلیج‌فارس و تنگه هرمز، دیدار و گفت‌و‌گو کرد و سلام و دعای خیر رهبر انقلاب را به ایشان ابلاغ کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی در سفر به نوار ساحلی هرمزگان و مناطق سخت گذر مشرف به تنگه هرمز گفت: وظیفه من، ابلاغ سلام و دعای خیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به رزمندگان مستقر در تنگه هرمز، خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی سوم و نبرد هرمز است. وی گفت: پس از بازگشت و در نخستین گزارش محضر رهبر معظم انقلاب، از اخلاص و حماسه‌سازی‌های دلاوران تنگه هرمز می‌گویم.

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی، با ایستادن بر یکی از بلندی‌های مشرف به تنگه هرمز و اشاره به کشتی‌ها افزود: کسانی که در توهم فروپاشی نظام اسلامی در مدت سه روز بودند حالا حتی توان گذشتن از تنگه هرمز را هم

ندارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب به‌صورت مستمر و جدی پیگیر خبر‌های خلیج‌فارس و تنگه هرمز هستند افزود: ایشان گزارش‌های صدا و سیما را با دقت رصد، و دستور فراهم‌آوری نیاز‌های رزمندگان در سریع‌ترین زمان ممکن را صادر می‌کنند.