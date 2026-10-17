دکتر مهدی جبرائیلی تبریزی

زن در نگاه تمدنی اسلام صرفاً عضوی از خانواده یا مخاطبی در عرصه اجتماع نیست، بلکه انسانی برخوردار از کرامت، عقلانیت، اختیار و مسئولیت اخلاقی است که می‌تواند در شکل‌گیری، انتقال و تعالی فرهنگ و تمدن نقش‌آفرینی کند.

برای بررسی عمیق این موضوع، باید از نگاه صرفاً فردی یا خانوادگی فراتر رفت و جایگاه زن را در پیوند با معرفت، تربیت، اخلاق، علم، عدالت اجتماعی و انتقال ارزش‌های تمدنی تحلیل کرد.

مفهوم مسئولیت تمدنی زن مسلمان

مسئولیت تمدنی به مجموعه وظایف و نقش‌هایی گفته می‌شود که انسان در شکل‌گیری، حفظ، بازسازی و ارتقای حیات فرهنگی و اجتماعی جامعه بر عهده دارد. در این چارچوب، مسئولیت تمدنی زن مسلمان را می‌توان در پنج سطح بررسی کرد:

* مسئولیت معرفتی: شناخت جهان، انسان، خدا و غایت زندگی و مشارکت در تولید و انتقال دانش.

* مسئولیت اخلاقی: پاسداری از کرامت انسانی، صداقت، عدالت، امانت‌داری و فضیلت‌های اخلاقی.

* مسئولیت تربیتی: مشارکت در پرورش انسان‌هایی آگاه، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از هویت اخلاقی.

* مسئولیت اجتماعی: حضور آگاهانه در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی.

* مسئولیت تاریخی و تمدنی: مشارکت در انتقال میراث فرهنگی، نقد آسیب‌های اجتماعی و ساختن افق‌های تازه برای آینده جامعه.

بنابراین، تمدن‌سازی را نباید صرفاً به تولید فناوری، گسترش اقتصاد یا توسعه نهادهای سیاسی محدود کرد؛ تمدن، افزون بر این عناصر، به نظامی از معناها، ارزش‌ها، روابط انسانی و الگوهای زندگی نیز نیازمند است.

مبانی قرآنی مسئولیت تمدنی زن مسلمان

قرآن (اسراء، ۷۰)، کرامت را به اصل انسان‌بودن پیوند می‌دهد. از این منظر، ارزش زن مسلمان صرفاً از نقش‌های خانوادگی یا اجتماعی او ناشی نمی‌شود؛ بلکه پیش از هر نقش اجتماعی، او انسانی برخوردار از کرامت ذاتی است.

این مبنا اقتضا می‌کند که زن در فرایند تعلیم، تربیت، تصمیم‌گیری و مشارکت اجتماعی، به‌عنوان فاعلی آگاه و مسئول شناخته شود.

و نیز نقش‌آفرینی در حیات اجتماعی را مسئولیت مشترک زن و مرد می‌داند. (توبه، ۷۱)

بر این اساس، زن مؤمن صرفاً دریافت‌کننده هدایت نیست، بلکه در اصلاح جامعه، ترویج خیر و مقابله با ناهنجاری‌ها مشارکت دارد.

دلالت تمدنی آیه: جامعه‌ای که زنان آن از آگاهی، قدرت تشخیص اخلاقی و امکان مشارکت مسئولانه برخوردار باشند، ظرفیت بیشتری برای انتقال ارزش‌ها و اصلاح روابط اجتماعی خواهد داشت.

قرآن، حیات طیبه را به ایمان و عمل صالح پیوند می‌دهد، نه به جنسیت (نحل، ۹۷). ازاین‌رو، مشارکت تمدنی زن را باید در پیوند با توانایی‌های علمی، اخلاقی، معنوی و عملی او تحلیل کرد.

قرآن خانواده را به‌مثابه بستر تربیت تمدنی معرفی می‌کند (تحریم، ۶). آیه شریفه بر مسئولیت انسان در قبال خویشتن و خانواده تأکید دارد. خانواده یکی از مهم‌ترین محیط‌های انتقال زبان، اخلاق، هویت، عادت‌ها و ارزش‌های اجتماعی است.

بااین‌حال، نباید از این آیه نتیجه گرفت که مسئولیت تربیتی منحصراً بر دوش زن است. تربیت فرزندان مسئولیتی مشترک است و تحقق آن به همکاری والدین، نهادهای آموزشی و محیط اجتماعی وابسته

است.

زن مسلمان در سه ساحت تمدن‌سازی

ساحت نخست: معرفت و اندیشه

تمدن پیش از آنکه در معماری، صنعت و نهادهای سیاسی ظاهر شود، در جهان‌بینی و نظام فکری یک جامعه شکل می‌گیرد. زن مسلمان با تحصیل علم، پژوهش، تفکر انتقادی و مشارکت در تولید دانش می‌تواند در صورت‌بندی اندیشه تمدنی نقش داشته باشد.

در این ساحت، پرسش اصلی آن است که زن مسلمان چگونه می‌تواند میان دانش جدید، میراث اسلامی و نیازهای انسان معاصر ارتباطی خلاق برقرار کند؟

ساحت دوم: تربیت و بازتولید فرهنگی

خانواده یکی از نخستین محیط‌های شکل‌گیری شخصیت است. انتقال احترام، مسئولیت‌پذیری، معنویت، گفت‌وگو و عدالت‌خواهی از طریق رفتار روزمره صورت می‌گیرد.

نقش تمدنی زن در خانواده را باید نقشی اثرگذار، اما نه انحصاری دانست؛ پدر، مادر، مدرسه، رسانه و نهادهای فرهنگی همگی در تربیت نسل آینده سهیم‌اند.

ساحت سوم: کنشگری اجتماعی و تاریخی

حضور زن در دانشگاه، فعالیت علمی، مدیریت، کارآفرینی، خدمات اجتماعی، فعالیت‌های فرهنگی و مشارکت در حل مسائل عمومی، صورت‌های مختلف مسئولیت تمدنی هستند.

این مشارکت زمانی از عمق تمدنی برخوردار می‌شود که علاوه بر پیشرفت فردی، به ارتقای دانش عمومی، کاهش رنج انسان‌ها، گسترش عدالت و تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند.

الگوهای قرآنی زن تمدن‌ساز

قرآن کریم در روایت زندگی زنان، الگوهایی ارائه می‌کند که هر یک از زاویه‌ای خاص قابل تحلیل تمدنی‌اند:

- همسر فرعون؛ استقلال ایمانی در برابر قدرت سیاسی و محیط فاسد

- حضرت مریم(س)؛ معنویت، پاک‌دامنی و پایداری در موقعیت دشوار

- ملکه سبأ؛ تدبیر سیاسی، مشورت و ارزیابی پیامدهای تصمیم

- مادر موسی (ع)؛ اعتماد، شجاعت و مسئولیت در شرایط بحران

- همسر عمران؛ نذر، تربیت و پیوند خانواده با افق معنوی.

داستان ملکه سبأ از نظر تمدنی اهمیت ویژه‌ای دارد. او در مواجهه با نامه حضرت سلیمان، تصمیم شتاب‌زده نمی‌گیرد، بلکه از بزرگان قوم نظر می‌خواهد. (نمل، ۳۲).

مسئولیت تمدنی زن از منظر معرفت‌شناختی

یکی از مهم‌ترین ابعاد این موضوع، پرسش درباره شناخت است: زن مسلمان چه نوع دانشی باید کسب کند و این دانش چگونه در ساختن تمدن اثر می‌گذارد؟

از منظر معرفت‌شناختی، سه سطح قابل تفکیک است:

یکم؛ شناخت حقیقت؛ توانایی تمایز میان حقیقت و خطا، خبر و شایعه، استدلال و تبلیغات.

دوم؛ شناخت انسان؛ فهم نیازهای عاطفی، عقلانی، اخلاقی و اجتماعی انسان و شناخت پیچیدگی‌های روابط انسانی.

سوم؛ شناخت زمانه؛ آگاهی از تحولات علمی، فناوری، رسانه‌ای و فرهنگی و توانایی ارزیابی انتقادی آن‌ها.

زن مسلمان در این چارچوب تنها انتقال‌دهنده دانسته‌های پیشین نیست؛ او می‌تواند پرسشگر، پژوهشگر، نظریه‌پرداز و مشارکت‌کننده در تولید معرفت باشد.

این مسئله در عصر رسانه‌های اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا یکی از مسئولیت‌های تمدنی انسان معاصر، پرورش قدرت تشخیص و مقابله با اطلاعات نادرست است.

مسئولیت تمدنی زن از منظر هستی‌شناختی

در سطح هستی‌شناختی، پرسش بنیادی این است: انسان چیست و غایت زندگی او کدام است؟

اگر انسان در جهان‌بینی اسلامی موجودی برخوردار از کرامت، اختیار و مسئولیت در برابر خداوند و دیگر انسان‌ها باشد، تمدن نیز صرفاً وسیله‌ای برای افزایش قدرت مادی نخواهد بود؛ بلکه باید زمینه رشد معنوی، عدالت، علم و زندگی شایسته را فراهم سازد.

از این منظر، مسئولیت تمدنی زن مسلمان را می‌توان بر سه اصل استوار کرد:

1. کرامت؛ زن غایت مستقل انسانی دارد و نباید ارزش او صرفاً به کارکرد خانوادگی یا اجتماعی‌اش تقلیل یابد.

2. اختیار و مسئولیت؛ او در حدود توانایی و شرایط خود، فاعل اخلاقی و مسئول انتخاب‌های خویش است.

3. رشد و تعالی؛ مشارکت او در زندگی فردی و اجتماعی باید امکان شکوفایی استعدادهای انسانی و گسترش خیر عمومی را فراهم کند.

بنابراین، نگاه هستی‌شناختی مانع از آن می‌شود که زن یا صرفاً به ابزاری برای توسعه اقتصادی و سیاسی تبدیل شود یا تمام هویت او در یک نقش اجتماعی خاص خلاصه گردد.

چالش‌های پیش روی زن مسلمان در تمدن معاصر

مسئولیت تمدنی بدون شناخت موانع آن قابل تحقق نیست. مهم‌ترین چالش‌ها عبارت‌اند از:

دوگانه‌سازی میان خانواده و اجتماع؛ گویی حضور اجتماعی زن الزاماً به معنای تضعیف خانواده است یا مسئولیت خانوادگی لزوماً مانع مشارکت اجتماعی می‌شود.

کاهش زن به کالای رسانه‌ای؛ ارزیابی شخصیت زن بر پایه ظاهر، مصرف و معیارهای تجاری.

شکاف میان تحصیل و اثرگذاری اجتماعی؛ فراهم نبودن زمینه کافی برای تبدیل دانش زنان به پژوهش، نوآوری و مشارکت مؤثر.

نابرابری در فرصت‌ها و تقسیم مسئولیت‌ها؛ توزیع نامتوازن کار مراقبتی و محدودیت دسترسی به فرصت‌های علمی و حرفه‌ای.

تعارض‌نمایی میان هویت دینی و دانش جدید؛ تصور نادرست اینکه پایبندی دینی الزاماً با پرسشگری علمی و نوآوری ناسازگار است.

پاسخ به این چالش‌ها نیازمند سیاست‌های آموزشی و فرهنگی سنجیده، حمایت از خانواده، فرصت‌های برابر و متناسب، تقویت نهادهای علمی و توجه به کرامت و اختیار زنان است.

زن مسلمان هنگامی به مسئولیت تمدنی خود نزدیک‌تر می‌شود که کرامت و اختیار او به رسمیت شناخته شود، امکان رشد معرفتی و اخلاقی‌اش فراهم آید و مشارکت او در ساختن جامعه‌ای عادلانه، دانش‌محور و معنویت‌گرا تحقق یابد. انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی طبق مبانی وحیانی؛ زمینه‌ای را فراهم کرده که زن مسلمان عصر حاضر بی‌آنکه به آسیب‌های مدرنیته و فمینیسم گرفتار شود، با حفظ اصالت‌های هویتی خویش در عصر پسامدرنیسم کنشگری تأثیرگذار در افق تمدنی ضمن خودسازی فردی، حضور اجتماعی داشته باشد.

نمونه عینی و برجسته آن حضور بانوان انقلابی همراه با خانواده، در تجمعات شبانه در دفاع از نظام اسلامی و تمامیت جغرافیایی در مصاف با جنگ موجودیتی و تمدنی جبهه کفر و استکبار با الهام از الگوی فاطمی و زینبی است.