رهبر انقلاب اسلامی در پیامی، قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران در مسابقات جهانی آمریکا را تبریک گفتند و درخشش جوانان را مایه امید به آینده‌ای درخشان

دانستند.

حضرت آیت‌الله العظمی سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی را تبریک گفت.

متن پیام به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران را در مسابقات بین‌المللی امیدهای جهان در آمریکا، به این قهرمانان افتخارآفرین، مربیان پرتلاش و آحاد ملت ایران تبریک می‌گویم.

درخشش جوانان میهن، اهتزاز پرچم شوق‌انگیز ایران و طنین‌انداز شدن سرود ملی جمهوری اسلامی در میادین مختلف، تلألو امیدهای ملت به جوانان خود در مسیر تحقق آینده‌ای درخشان و پرشکوه است.

دعای خیر اینجانب بدرقه راه همه جوانان ایران سرافراز.

سید مجتبی حسینی خامنه‌ای

۲۵ مهر ۱۴۰۵»