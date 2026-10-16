* قدمت ایران به بیش از ۵۰۰۰ سال می‌رسد و قدمت آمریکا ۲۶۰ سال! دنیای عجیبی است که کشوری با قدمت 260 ساله، به کشوری که چند هزار سال قدمت داشته و حاکمانی مانند خمینی کبیر و خامنه‌ای عزیز و شهید داشته است می‌گوید تو قومی ‌وحشی هستی! ‌ای احمق! این توهین به ایران و ایرانی نمی‌چسبد بلکه فقط به گوینده‌ نجس این حرف و آن رئیس کله‌زردش می‌خورد. ایران و ایرانی با تمدن چند هزار ساله نابود‌شدنی نیستند و انتهای این جنگ قطعاً ماندگاری و قدرتمندی ایران خواهد بود ولاغیر.

طاهایی

* بسیاری از ناظران نظامی دنیا عقیده دارند این جنگی که، رژیم غاصب علیه ایران شروع کرد، او را به نقطه پایان می‌رساند! و دنیا چندی دیگر شاهد افول این غده سرطانی منطقه خواهد بود.

خندان

* سخنان روبیو در آتن خیلی مهم است و نشان می‌دهد که حداقل توجیه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران جنگ تمدنی و موجودیتی است و هدف اصلی و مهم این نبرد، نابودی تمامیت و موجودیت ایران است.

نوزاد

* این‌روزها که برخی کشورهای منطقه از جمله امارات در همدستی با آمریکا نقش ویژه‌ای در دشمنی با ایران ایفا می‌کنند، دیدن مواضع عجیب برخی چهره‌های فرهیخته که توصیه به تعمیق روابط با امارات دارند، جای تعجب فراوان دارد.

کارور

* ترامپ جنایتکار و آدمکش! ایران اسلامی که از آموزه‌های قرآنی و دینی بهره‌مند و به آن پایبند است؛ هرگز به جایی لشکرکشی و حمله نکرده است. این رژیم آمریکا و صهیونی است که به هر جا که هوس کنند به بهانه‌های مختلف، خودسرانه حمله می‌کنند و انسان‌های بیگناه را می‌کشند. این دولت جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونی است که از غزه مظلوم و زیبا، ویرانه‌ای ساخت و بیش از ۸۰ هزار نفر را به شهادت رساند و ده‌ها انسان بی‌گناه را در زیر خرابه‌‎های غزه مدفون کرد و حق حیات و زندگی را از مردم مظلوم غزه گرفت!

بختیاری

* اینتراشرار که همواره با تخریب پلیس و نیروهای امنیتی کشورمان، هرگونه حضور آن‌ها را مساوی ترس، اضطراب و تجاوز به حریم افراد می‌خواند، این‌بار حضور گسترده و برخوردهای وحشیانه نیروهای امنیتی در مدارس فرانسه را مایه آرامش و امنیت معرفی می‌کند! البته آرامش و امنیت از نوع فرانسوی بد ذات و بدعهد!

رنجبران

* ترامپ احمق! جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم علیه ایران اسلامی به خوبی نشان داد که عصر تهدید بی‌هزینه به پایان رسیده است و در برابر هر عملی، عکس‌العمل شدیدتری دامنت را می‌گیرد که به غلط کردن می‌افتی!

ناهیدی

* جماعت اصلاح‌طلب در روزنامه‌های خود نوشته‌اند چون کنترل تورم وظیفه زاکانی نیست‌، طرح «تورم صفر» شهرداری خطاست. طبیعی است جریانی که خودش در بزنگاه‌ها نسخه‌ای برای حل مسئله ندارد، وقتی دیگری وارد میدان می‌شود، بگوید اصلاً وظیفه تو نیست. بعد هم نیت‌خوانی کرده و تهمت انتخاباتی و نمایشی بزند.

فیروزمنش

* اینکه گفته شود چون امکانات مادی ما کمتر است، تکلیفی برای مبارزه با مستکبر نداریم، خطایی بزرگ و مستلزم تسلیم ابدی در برابر ظالم است. توان انسان نیز منحصر در ابزار مادی نیست، بلکه ایمان، اراده و تاب‌آوری را نیز دربرمی‌گیرد. عقل حکم می‌کند با هرچه در بضاعت داریم با استکبار و مستکبر مبارزه بکنیم.

آزمون

* بعضی چقدر تحلیل سطحی و گمراه‌کننده دارند. یکی از روزنامه‎ها، مصاحبه اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی را تعبیر به عبور از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و بازگشت به علی‌الاصول کرده است. عرض می‌کنم وقتی شروطی که آقا محسن (به نمایندگی از نظام) به آمریکا ابلاغ و به صورت قاطع بر اجرای آنها توسط آمریکا اصرار داریم، همان بندهای تفاهم اسلام‌آباد است، چگونه عبور از اسلام‌آباد را نتیجه می‌گیرند؟

چگینی

* ‌علامه آیت‌الله جوادی آملی فرموده‌اند اگر شما با کشوری رابطه دارید و حق آن کشور را رعایت می‌کنید و آن کشور حق شما را رعایت نکند، این نظام بردگی خواهد بود نه نظام آزادی.به نظرم جوابی بهتر از این به صحبت‌های ظریف نمی‌شد داد.

بشردوست

* تشبیه ترامپ به «سگ نازی‌آباد» توسط سخنگوی وزارت‌ خارجه در ماجرای واکنش تند ترامپ به زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تشبیه دقیق و بسیار بجایی بود. در ادبیات فارسی اصطلاح «سگ نازی‌آباد» به افراد نمک‌نشناسی گفته می‌شود که با آشنا و غریبه به یک‌شکل رفتار می‌کنند.

اخوان

* بسته‌شدن تنگه هرمز یک شوک اولیه بر اقتصاد آمریکا بود به طوری که در شرایط فعلی گازوئیل به حدود ۶.۵۳ دلار رسیده و وضعیت را برای جامعه از یک‌سو و برای انتخابات جمهوری‌خواهان از سوی دیگر بغرنج کرده است.از سوی دیگر، یک عطسه یمنی‌ها نیز بر قیمت گازوئیل در کالیفرنیا و نیویورک تأثیر می‌گذارد. حالا می‌توان گفت که چرا پادشاه که همان آمریکا و ترامپ است لخت‌تر از آن چیزی است که در سازمان ملل دیدیم.

بدیعی

* ترامپ در واکنش به تحولات جنگ اخیر، مثل بسته‌شدن تنگه هرمز گفته جهان را در سوخت آمریکایی غرق خواهد کرد. هرچند این تصمیم برای آن است که فضای داخلی را آرام و جمهوری‌خواهان را در انتخابات موفق کند، ولی کارشناسان انرژی می‌گویند که این اقدام، تنش‌ها بین آمریکا و اروپا را تشدید می‌کند و در عین حال اعتبار آمریکا را به عنوان یک شریک تجاری به خطر می‌اندازد.

علی‌پرست

* نکته حائز اهمیت درخصوص انتخابات رژیم صهیونیستی آن است که هر دو رقیب اصلی یعنی نتانیاهو و آیزنکوت، فرمانده پیشین ستاد ارتش بر سر اهداف نهائی این رژیم در جنگ‌های منطقه‌ای علیه ایران، لبنان و سوریه و رد قطعی تشکیل کشور مستقل فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ اشتراک‌نظر دارند. تفاوت آنان تنها در روش‌هاست. نتانیاهو به قدرت عریان و نمایش‌های پرطمطراق گرایش دارد، در حالی که آیزنکوت تلاش خواهد کرد ابزار نظامی را با پوشش دیپلماسی تلفیق کند. بنابراین، تغییر چهره‌ها، تغییری در ماهیت خصومت این رژیم با ملت‌های منطقه ‌ایجاد نخواهد کرد.

چراغی

* آمریکایی‌ها اکنون به دلیل اینکه پایگاه‌هایشان در منطقه مورد حمله قرار گرفته و نیروهایشان را به عقب رانده‌اند و به دلیل نداشتن توانایی حضور مستقیم در منطقه، ترجیح می‌دهند وارد مداخلات مستقیم نشوند. این یعنی این که حمایت آمریکا از کشورهای متحد خود دیگر در اولویت واشنگتن نیست و تا حد زیادی کنار گذاشته شده است. به همین دلیل عربستان احساس یک خلأ امنیتی کرده و تلاش دارد این خلأ را با پیمان مکّه یا ترتیبات جدید پر کند.

حبیب‌آبادی

* از نظر نظامی، این یک فاجعه برای آمریکاست که با وجود در اختیار داشتن قدرتمندترین ارتش جهان، در تنگه هرمز در برابر پهپادها با ناتوانی مواجه شده و نمی‌داند چگونه می‌تواند از پس پهبادهای ایران بربیاید. ترامپ قبلا این تنگه را تنگه ترامپ نامید ولی حقیقت آن است که برای او، این تنگه، تنگه ترامپ نیست، بلکه بن‌بست ترامپ است.

مشعوفی

* به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل باید تفهیم شود احیای اعتماد به سازمان ملل بیش از همه مستلزم توقف نقض‌های فاحش اصول بنیادین منشور، جلوگیری از استفاده ابزاری از شورای امنیت و خاتمه دادن به بی‌کیفرماندن عاملان جنایات بین‌المللی است.

مناف

* اصلاح‌طلبان غرب‌گرا بهترین سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران پس از انقلاب بوده و همچون اسب تروایی هستند که به وقت واشنگتن تنظیم شده‌اند تا به وقت پیروزی‌های نظام اسلامی، ضربه‌های اساسی خود را بزنند.

اعتصامی

* در میان این همه انتقاد از عملکرد دولت که البته بخش زیادی از آن‌ها هم به حق و به‌جاست. خوب است از یک موفقیت بزرگ دولت هم یاد کنیم و آن این که در شرایط محاصره و سخت‌تر شدن واردات بنزین‌، دولت توانست با کمترین چالش امنیتی، هم رشد مصرف را متوقف کند‌، هم تولید داخل را افزایش دهد و هم کشور را از بحران احتمالی بنزین عبور دهد.

عبدالهی‌نیا