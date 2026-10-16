شلوغ است نرو!(گفت و شنود)

گفت: یادته روزنامه‌های مدعی اصلاحات بعد شروع جنگ اوکراین برای زلنسکی چه کف و سوتی می‌زدند و هورا می‌کشیدند؟!

گفتم: همه یادشونه. عکس تمام‌قد زلنسکی رو با لباس نظامی در صفحه اول روزنامه‌هاشون چاپ کرده بودند و با تیترهای درشت «رئیس‌جمهور در میدان» و «درس زلنسکی به سیاستمداران پرمدعا»! از او استقبال کرده بودند!

گفت: این همه عشق و علاقه مدعیان اصلاحات به زلنسکی تعجب‌آور نبود؟! از چه چیز زلنسکی این همه خوششون اومده بود؟!

گفتم: ای عوام، برای این که اولاً زلنسکی نوکر آمریکا بود. ثانیاً در حال جنگ با روسیه بود که یکی از دشمنان آمریکاست و ثالثاً مثل برخی از مدعیان اصلاحات طرفدار نظریه «بده بره» بود و نیمی از معادن سنگ‌های گران‌بهای اوکراین را به ترامپ داده بود.

گفت: پس بگو چرا زیر عکس زلنسکی به مسئولان انقلابی کشورمان طعنه ‌زده و نوشته بودند «درس زلنسکی به سیاستمداران پرمدعا»!

گفتم: یعنی به مسئولان کشورمان هم توصیه کرده بودند که از زلنسکی یاد بگیرند و آنچه آمریکا می‌خواهد را بدهند، برود!

گفت: مدعیان اصلاحات حالا چه می‌گویند؟! چون همین دیروز زلنسکی گفته است: «من احساس می‌کنم رئیس‌جمهور آمریکا به من و اوکراین خیانت کرده است»!

گفتم: چه عرض کنم؟! احتمالاً این بیت دستکاری‌شده حافظ را می‌خوانند که: «مدعی خواست که آید به تماشاگه راز/ خانمش زنگ زد و گفت شلوغ است نرو»!