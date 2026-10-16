«سرمایه‌گذار آمریکایی ناگهان دزد شد»؛ این عبارت، روند تغییر مواضع معاون اجرائی رئیس‌جمهور است که فاصله خوش‌بینی تا واقعیت را نشان می‌دهد؛ فاصله‌ و چرخشی که میزان شناخت کابینه از دشمن را زیر سؤال خواهد برد.

محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرائی رئیس‌جمهور که مدتی قبل سراب سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران را باور کرده بود؛ امروز از «رؤیای غارت نفت ایران» توسط ترامپ سخن می‌گوید.

معاون اجرائی رئیس‌جمهور چندی پیش با اشاره به «صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری» گفت: «قرار است یکی از هم‌پیمانان آمریکا این ۳۰۰ میلیارد دلار را که گفته می‌شود برای سرمایه‌گذاری است، ارائه دهد»؛ چند روز بعد با انتشار خبر «رویترز» سراب سرمایه‌گذاری نمایان شد؛ این خبرگزاری نوشت: «صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی ایران عملیاتی

نخواهد شد».

اما 22 مهر 1405، قائم‌پناه در نشست با دانشگاهیان آذربایجان شرقی به خوش‌بینی قبل نبود؛ او در این جلسه از خیالبافی‌های پیشین بیشتر فاصله گرفت و اظهار داشت: «ترامپ حرف دلش را صراحتا بیان کرد، او گفت که می‌خواهد خارک را بگیرد و مثل ونزوئلا نفت ما را بدزدد».