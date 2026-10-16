ایران برای ناوهای آمریکا دکترین مرگبار طراحی کرده است

جنگ پس از نزدیک به هشت ماه، در هیچ یک از ابعاد و اهداف آن، مطابق آرزوهای نتانیاهو و ترامپ پیش نرفته است.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به‌تازگی گفت حمله به ایران در روزهای آینده به نفع ما نیست. بنیامین نتانیاهو در گفت‌وگو با «رادیو ارتش» اعلام کرد که با حمله فوری آمریکا یا اسرائیل به ایران در روزهای آینده موافق نیست. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمله به ایران پیش از انتخابات اسرائیل گفت: «به نظر من، این برای ما مناسب نیست.»

ایران ۹۵ درصد پرتابگرهای موشکی را

احیا کرده است

اظهارات نتانیاهو در حالی است که کانال ۱۶ عبری به استناد ارزیابی‌های نظامی اسرائیل گزارش داد: شمار پرتابگرهای ایران اکنون تقریباً به سطح پیش از آغاز حمله نظامی آمریکا و اسرائیل بازگشته است.

بر اساس این ارزیابی، ایران بالغ بر ۹۵ درصد ظرفیت پرتابگرهای خود را احیا کرده و اکنون بیش از ۴۰۰ پرتابگر در محدوده عملیاتی شلیک به اسرائیل در اختیار دارد.

اسرائیل، بزرگ‌ترین بازنده جنگ با ایران است

تاکر کارلسون، مجری سرشناس آمریکایی، درباره برآیند جنگ گفت: «باید ساده‌لوح باشید که باور کنید جنگ با ایران به‌خاطر سلاح هسته‌ای بوده، نه اصلاً، مسئله موازنه قدرت در منطقه و جهان است. این جنگ، ایران را قوی‌تر و اسرائیل و آمریکا را به‌سمت سقوط و افول سوق خواهد داد. جنگ با ایران، باعث خارج شدن آمریکا از منطقه و افول آن در دنیا خواهد شد. اسرائیل منفورترین کشور دنیاست و با این قتل‌عامی که در غزه مرتکب شده، پایان خودش را رقم خواهد زد.»

همچنین، چاس فریمن، دیپلمات و سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی، گفته است: «بزرگ‌ترین بازنده جنگ در ایران در واقع اسرائیل است؛ این موضوع امید اسرائیلی‌ها برای دستیابی به جایگاهی دائمی و صلح‌آمیز در خاورمیانه را از آن‌ها گرفت.»

میزان تغییر اوضاع به سود ایران شگفت‌انگیز است

پروفسور جان مرشایمر، استاد دانشگاه شیکاگو و نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل، با بیان اینکه واشنگتن در برابر قدرت تهران بی‌عرضه و درمانده شده است، خاطرنشان کرد: «واقعاً شگفت‌انگیز است که اوضاع تا چه اندازه به سود ایران تغییر کرده؛ ایرانی‌ها در تنگه هرمز، دریای عمان و خلیج فارس ابتکار عمل را به دست گرفته‌اند.»

او افزود: «نمی‌شود کشوری مثل آمریکا ادعا کند که طرفدار حقوق بشر است و می‌خواهد به مردم ایران کمک کند، اما بعد برود آن کشور را تکه‌پاره کند و انتظار داشته باشد که اعتبارش هم خدشه‌دار نشود! دقیقاً همین اتفاق افتاده؛ چهره اخلاقی ما کاملاً تخریب شده و از بین رفته است. ما نه دیپلماسی بلدیم، نه می‌توانیم از قدرت نظامی‌مان به‌طور مؤثر استفاده کنیم. ما به دنیا نشان دادیم که یک مشت آدم دست‌وپاچلفتی و به‌دردنخور هستیم.»

فقط ۳۱ میلیون بشکه

تا کف قانونی برداشت از ذخایر

تلاش‌های دولت آمریکا برای کاهش قیمت نفت که دست‌کم ۳۵ دلار بالاتر از قیمت قبل از جنگ است، نافرجام مانده و قیمت نفت برنت بالای ۱۰۶ دلار است. در همین حال، وال‌استریت ژورنال گزارش داد: در پی افزایش شدید حملات نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، دو کشتی باری اماراتی در نزدیکی تنگه هرمز غرق شدند و شمار شناورهای هدف‌قرارگرفته از اوایل ماه جاری اکتبر به حدود ۲۴ فروند رسیده که از مجموع موارد ثبت‌شده در ماه سپتامبر فراتر رفته است.

از طرف دیگر، ذخایر راهبردی، ۸.۶ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۱۵.۶ میلیون بشکه رسید که ۳ درصد کمتر از میانگین ۵ ساله است. موجودی بنزین ۳.۵ میلیون بشکه افزایش و موجودی دیزل ۲.۵ میلیون بشکه کاهش یافت.

خبرهای تکمیلی می‌گوید دولت آمریکا فقط ۳۱ میلیون بشکه تا کف قانونی میلیون ‌بشکه‌ای فاصله دارد و امکان برداشت بیشتر از ذخایر برای کنترل قیمت نفت محدودتر شده است. همچنین، ۵ روز پس از توافق ترامپ با روسیه، قیمت گازوئیل مجدداً افزایشی شد و به ۶.۳ دلار به‌ازای هر گالن

رسید.

ترامپ مجبور می‌شود

تحریم علیه «ناوگان سایه» را کاهش دهد؟

روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد دولت ترامپ در حال بررسی کاهش محدودیت‌ها علیه نفتکش‌های موسوم به «ناوگان سایه» روسیه و ایران است؛ اقدامی با هدف افزایش ظرفیت حمل‌ونقل نفت و فرآورده‌های پالایش‌شده و مهار قیمت سوخت پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر. طرح پیشنهادی می‌تواند شامل مجوز فروش نفتکش‌های تحریم‌شده به خریداران قانونی و لغو موردی تحریم‌ها باشد.

دولت ترامپ پیش‌تر نیز از لغو موقت برخی تحریم‌های مرتبط با گازوئیل روسیه خبر داده بود؛ تصمیمی که با انتقاد متحدان اروپایی واشنگتن مواجه شد. اما تحلیلگران معتقدند تأثیر این اقدامات بر قیمت سوخت محدود خواهد بود؛ زیرا بسیاری از نفتکش‌های تحریم‌شده قدیمی‌اند و بخش مهمی از افزایش قیمت‌ها به خطرات جنگی در خاورمیانه مربوط می‌شود.

در همین باره، تانکرترکرز نوشت: رفع موقت تحریم‌ها علیه کشتی‌های موسوم به «ناوگان سایه» به‌تنهایی تأثیر چندانی بر بازار حمل‌ونقل نفت نخواهد داشت.

تحلیلگران: قیمت نفت تا ۲۰۲۸ پایین نمی‌آید

خبرگزاری رویترز گزارش داد: افزایش قیمت بنزین یکی از عوامل اصلی بالاتر از انتظار بودن نرخ تورم آمریکا در ماه سپتامبر بوده است. دنیل برنز، دبیر اقتصادی رویترز در آمریکا، گفت تداوم قیمت‌های بالای انرژی در حال سرایت به دیگر بخش‌های تورم است.

رویترز در گزارش دیگری تأکید کرد: با گذشت هشت ماه از جنگ ایران، معامله‌گران بازار نفت دیگر انتظار ندارند افزایش قیمت‌ها موقتی باشد و خود را برای تداوم قیمت‌های بالای انرژی تا سال ۲۰۲۸ آماده می‌کنند.

قیمت قراردادهای آتی نفت برنت برای تحویل در دسامبر ۲۰۲۷، از ابتدای سپتامبر بیش از ۱۳ درصد

افزایش یافته است. کاهش ذخایر نفت، تداوم نااطمینانی درباره انتقال نفت از تنگه هرمز و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، نگرانی معامله‌گران از ادامه اختلال در بازار انرژی را تشدید کرده است.

در همین حال، قیمت بالای گازوئیل نیز به نگرانی‌ها درباره افزایش تورم جهانی دامن زده است. قیمت قراردادهای آتی گازوئیل اروپا برای تحویل در دسامبر ۲۰۲۷، برای نخستین بار از هزار دلار در هر تن فراتر رفته است.

هزینه بیش از یک تریلیون دلاری

و محبوبیت ترامپ در قعر

درحالی‌که ارزیابی‌های جدید از تحمیل صدها میلیارد دلار هزینه جنگ آمریکا با ایران به مردم این کشور حکایت دارد، لیندا بیلمز، متخصص ارشد بودجه‌های جنگ در دانشگاه هاروارد، هشدار داد هزینه‌های جنگ برای آمریکا می‌تواند از یک تریلیون دلار نیز فراتر برود. به همین علت، روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره با بالاترین نرخ تورم از فصل بهار تاکنون روبه‌رو شده‌اند؛ موضوعی که بر اساس گزارش دولتی منتشرشده می‌تواند موقعیت انتخاباتی این حزب را تضعیف کند. نرخ تورم ماه سپتامبر بالاترین نرخ ثبت‌شده پیش از یک انتخابات میان‌دوره‌ای از سال ۱۹۹۰ تاکنون است.

در همین حال، گزارش سی‌بی‌اس نیوز می‌گوید: آمریکا تاوان بحران نفتی تنگه هرمز را در خانه‌هایش می‌دهد و مردم باید میان غذا و گرما یکی را انتخاب کنند.

قیمت نفت گرمایشی در ایالت مین به نزدیک ۶ دلار برای هر گالن رسیده؛ افزایشی حدود

۷۹ درصدی که گرم نگه‌داشتن خانه را به کابوسی برای خانواده‌ها تبدیل کرده است. کمک خیریه و هیزم رایگان، تنها راه نجات خانواده‌ها از سرمای زمستان است که تنها به دست برخی خانواده‌ها

می‌رسد.

سه‌چهارم مردم آمریکا نگران جنگ و اقتصاد

بر همین اساس، اکونومیست نوشت: کمتر از سه هفته مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، طبق شاخص رصد نظرسنجی‌ها، میزان محبوبیت دونالد ترامپ به پایین‌ترین سطح تاریخ خود رسیده است. شاخص خالص رضایت از عملکرد دونالد ترامپ به منفی ۲۷ رسیده؛ سطحی که این نشریه آن را رکوردی پایین برای رئیس‌جمهوری آمریکا توصیف کرده است.

از طرف دیگر، نظرسنجی فاکس نیوز نشان می‌دهد: سه‌چهارم مردم آمریکا اقتصاد را ضعیف یا متوسط می‌بینند و هزینه زندگی بیشترین نگرانی رأی‌دهندگان است. بر اساس نظرسنجی جدید شبکه فاکس‌نیوز (شبکه حامی ترامپ)، ۷۵ درصد از رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده آمریکایی اعلام کرده‌اند که درباره جنگ در ایران «بسیار زیاد» یا «زیاد» نگران هستند. در مقابل، ۲۵ درصد گفته‌اند نگرانی چندانی ندارند یا اصلاً نگران نیستند.

در این نظرسنجی، فساد در دولت با ۸۸ درصد، تورم و قیمت‌های بالا با ۸۵ درصد، قیمت بنزین با ۸۳ درصد، خدمات درمانی با ۸۰ درصد و عملکرد مدیریت دولت با ۷۹ درصد، بالاتر از جنگ ایران قرار گرفته‌اند. جنگ ایران با ۷۵ درصد در رتبه ششم فهرست نگرانی‌های رأی‌دهندگان قرار دارد.

رکوردهای منفی ترامپ در نظرسنجی‌ها

تحلیلگر داده در شبکه CNN هم گفت: ترامپ و حزب جمهوری‌خواه باید به‌شدت نگران باشند. نرخ تأیید خالص ترامپ در زمینه اقتصاد منفی ۲۶ واحد است. ترامپ در نامحبوب‌ترین رئیس‌جمهور بودن در حوزه اقتصاد، حرف اول را می‌زند. رأی‌دهندگان در هر موضوعی از ترامپ دل بریده‌اند؛ خالص رضایت از عملکرد ترامپ در موضوعات: مهاجرت ۱۷-، تعرفه‌ها ۳۳-، ایران ۳۷-، اقتصاد ۳۷-، تورم ۵۶-.

به جنگ پایان دهید تا قیمت بنزین کاهش یابد

در چنین وضعیتی از بحران و نارضایتی، جاش تورک، نامزد انتخابات سنا، گفت: «بیایید به یاد داشته باشیم که دقیقاً چرا قیمت بنزین افزایش یافته است. دلیل آن جنگ با ایران است؛ جنگی که برخی جمهوری‌خواهان ۷ بار به ادامه آن رأی مثبت داده‌اند. قیمت بنزین در آیووا بیش از تقریباً هر ایالت دیگری افزایش یافته، آن هم در شرایطی که کشاورزان ما در آستانه برداشت محصول هستند. ما باید به این جنگ پایان دهیم.»

نشریه پولیتیکو گزارش داد: برخی از چهره‌های ارشد جمهوری‌خواه، در محافل خصوصی به این نتیجه رسیده‌اند که حفظ کنترل مجلس نمایندگان در انتخابات میان‌دوره‌ای تقریباً غیرممکن است و اکنون بر محدود کردن ابعاد شکست و حفظ اکثریت حزب در سنا متمرکز شده‌اند.

ترامپ: افشاگران اطلاعات عملیات نظامی آمریکا باید تیرباران شوند

دونالد ترامپ که از همه سو تحت فشار پیامدهای جنگ است، خواستار تیرباران افشاگران اطلاعات عملیات نظامی شده و گفت افرادی که اطلاعات مربوط به عملیات نظامی این کشور را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند، باید تیرباران شوند.

او در یک گردهمایی انتخاباتی در بولهد سیتی، آریزونا، گفت: «به نظر من، افشاگران باید تیرباران شوند. در گذشته کسانی را که اطلاعاتی مانند زمان حمله به یک کشور را افشا می‌کردند، تیرباران می‌کردیم.» ترامپ با اشاره به حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن ۲۰۲۵، مدعی شد فردی زمان حرکت و رسیدن هواپیماهای نظامی آمریکا برای انجام این عملیات را افشا کرده است.

آمریکا تا ۲۰۳۰

با کمبود ذخایر تسلیحاتی مواجه خواهد بود

ترامپ همچنین با اذعان به کاهش ذخایر مهمات و تسلیحات ادعا کرد: ذخایر مهمات ما رو به کاهش است؛ نه به خاطر جنگ من علیه ایران، بلکه به این دلیل که بایدن «مقادیر عظیمی» موشک تاماهاک به اوکراین داده است.

این در حالی است که گزارش شبکه خبری سی‌بی‌اس نشان می‌دهد ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت و تاد آمریکا در پی انتقال تسلیحات به اوکراین، استفاده برای دفاع از رژیم صهیونیستی و مصرف گسترده در درگیری‌ها در خاورمیانه، با کمبود شدیدی مواجه شده و بازسازی ذخایر موشک‌های رهگیر ممکن است سال‌ها طول بکشد و آمریکا تا سال ۲۰۳۰ با کمبود ذخایر مواجه خواهد بود.

افسر سابق پنتاگون: ما به‌شدت آسیب‌پذیر هستیم

سرهنگ دنیل دیویس، افسر بازنشسته پنتاگون، در تحلیل وضعیت جنگ می‌گوید: «روزگار بسیار سختی در پیش خواهیم داشت. در چنین شرایطی، دیگر اهمیتی ندارد که نیروی دریایی ما چقدر قدرتمند است، نیروی هوایی ما چقدر توانایی دارد، سربازان کشورمان چقدر فوق‌العاده‌اند یا قدرت اقتصادی و سایر توانمندی‌های ما چقدر عظیم است. متوجه منظورم می‌شوید؟ ما به‌شدت آسیب‌پذیریم. اگر رئیس‌جمهور ترامپ این جرقه را بزند و این آتش را شعله‌ور کند، ممکن است اوضاع بسیار، بسیار بدتر از بحرانی شود که خودش در ۲۸ فوریه به راه انداخت.»

همچنین وانگ مینگ ژی، تحلیلگر ارشد نظامی، در گفت‌وگو با شبکه سی‌سی‌تی‌وی اظهار کرد: «ایران برای ناوهای هواپیمابر آمریکا یک دکترین مرگبار طراحی کرده است؛ موشک‌هایی که با ریزمهمات بارانی، شانس گریز ناوهای آمریکایی را به صفر می‌رسانند. ارتش آمریکا هیچ ناو جنگی در داخل خلیج فارس ندارد و خط استقرار نیروهای خود را تا اردن و اسرائیل عقب رانده است تا از تلفات سنگین در برابر پاسخ‌های کوبنده ایران جلوگیری

کند.»

هگست به‌خاطر شکست در جنگ با ایران

قربانی می‌شود؟

وخامت بی‌سابقه شرایط در پنتاگون به‌عنوان از هم ‌پاشیدگی شیرازه وزارت جنگ آمریکا عنوان می‌شود. به همین علت، فارن پالیسی در گزارشی با عنوان «چرا هگست باید برود؟» نوشت: «وزیر جنگ چه با استیضاح و چه با اخراج شدن، باید برود. پنتاگون بمب‌افکن‌های خود را از پایگاه فیرفورد در بریتانیا خارج کرد که نشان‌دهنده ناتوانی در برابر حملات پهپادی است. این اقدام هم‌زمان با ناکامی‌ها، سیاست‌های جنجالی پیت هگست در جنگ با ایران، بحران تسلیحاتی و طرح استیضاح وی توسط توماس مسی صورت گرفته است؛ وضعیتی که او را به بار سیاسی دولت تبدیل کرده است. قدرت نظامی، بدون راهبرد سیاسی روشن، لزوماً به پیروزی منجر نمی‌شود. جنگ با ایران، ذخایر تسلیحاتی آمریکا را تحت فشار گذاشته، به روابط واشنگتن با متحدانش آسیب زده و پرسش‌های جدی درباره اهداف واقعی جنگ ایجاد کرده است. هگست به‌جای تمرکز بر مشکلات ساختاری ارتش، از پاک‌سازی‌های ایدئولوژیک و نمایش قدرت سخن گفته؛ درحالی‌که مسئله اصلی، نسبت میان هزینه‌های نظامی و دستاوردهای سیاسی است. درس راهبردی ماجرا روشن است: آمریکا می‌تواند قدرت تخریب گسترده‌ای داشته باشد، اما این قدرت به‌خودی‌خود پیروزی نمی‌سازد. اگر جنگی بدون هدف روشن ادامه یابد و هزینه‌های آن از دستاوردهایش پیشی بگیرد، بحران نظامی دیر یا زود به بحران سیاسی تبدیل می‌شود؛ و این‌بار حتی وزیر جنگ نیز ممکن است بهای آن را بپردازد.»