نویسندگان فلسطینی اجازه تحریف تاریخ را به ناشر آمریکایی ندادند

دو نویسنده فلسطینی‌آمریکایی پس از اختلاف با انتشارات پنگوئن رندوم هاوس بر سر محتوای کتابی درباره تاریخ فلسطین برای کودکان، تصمیم گرفتند اثر خود را از این ناشر پس بگیرند.

جنان مطری و آلانا حدید می‌گویند تغییرات پیشنهادی ناشر، دیدگاه فلسطینی کتاب درباره «نکبت» و حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ را مخدوش می‌کرد. این کتاب قرار است در سال ۲۰۲۷ از سوی انتشارات اینترلینک منتشر شود.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، مطری اعلام کرد حاضر نیست برای انتشار کتاب، مواضع خود را کنار بگذارد یا مقاومت فلسطینیان را با ادبیات استعمارگرانه محکوم کند. او در پیامی در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: «ما هرگز مردم خودمان را فدای آسایش خاطر دیگران نمی‌کنیم؛ به‌ویژه هرگز برای موفقیت شخصی چنین کاری نخواهیم کرد.»

روزنامه گاردین گزارش داده است که یکی از ویراستاران رندوم هاوس، بدون موافقت نویسندگان، جمله‌ای درباره حمله ۷ اکتبر حماس به کتاب افزوده بود که این اقدامات را ناقض حقوق بین‌الملل توصیف می‌کرد. به گفته حدید، در جریان مذاکرات مشخص شد که ناشر اجازه نخواهد داد آن‌ها کتاب موردنظر خود را بدون تغییرات تحمیلی منتشر کنند.

بر اساس این گزارش، ناشر همچنین پیشنهاد داده بود واژه «یهودی» از چند بخش کتاب حذف شود؛ از جمله از توصیف شبه‌نظامیان صهیونیست دخیل در تخریب روستاهای فلسطینی طی نکبت. تغییر گروه سنی مخاطبان از ۱۰ سال به بالا به ۱۴ سال به بالا و افزودن یادداشتی از سوی ناشر درباره حمله ۷ اکتبر نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده بود.

در مقابل، سخنگوی رندوم هاوس اعلام کرد روند آماده‌سازی کتاب مطابق رویه‌های استاندارد این انتشارات انجام شده و ناشر از تصمیم نویسندگان برای پس گرفتن اثر حمایت می‌کند. این کتاب که قرارداد انتشار آن در نوامبر ۲۰۲۴ امضا شده بود، اکنون با عنوان «فهم فلسطین برای خوانندگان جوان: روایتی از دیدگاه یک فلسطینی‌آمریکایی» برای انتشار در سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است.