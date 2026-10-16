تظاهرات مردم بحرین در اعتراض به بازداشت علمای شیعه

در پی موج بازداشت‌های گسترده علیه روحانیون و فعالان مذهبی در بحرین، منطقه «الدراز» در غرب منامه شاهد تظاهرات مردمی بود.

به گزارش تسنیم، منطقه «الدراز» در غرب منامه صحنه تظاهرات و اعتراضات خشمگین مردمی در محکومیت بازداشت علما و چهره‌های فعال مذهبی بحرینی بود. معترضان با سر دادن شعارهایی، استمرار سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت آل خلیفه در قبال شیعیان را محکوم کردند. پیشتر یک فعال حقوق بشر از اعتصاب غذای 57 زندانی در زندان مرکزی جو بحرین در اعتراض به شرایط نگهداری خود، خبر داده بود. به گفته این فعال حقوق بشر، زندانیان خواستار فراهم شدن امکان اقامه نماز جماعت، دسترسی به کتاب، دارو، وسایل عبادت، کاغذ و قلم، افزایش مدت حضور در معرض نور خورشید، امکان تماس بیشتر با خانواده‌ها و بهبود شرایط نگهداری و برخورداری از رفتار شایسته

هستند.