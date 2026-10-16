پارلمان عراق، پس از 5 ماه، با رأی‌گیری درباره وزیران پیشنهادی، به تکمیل کابینه دولت نخست‌وزیر این کشور رأی داد و وزیران باقی‌مانده در چندین وزارتخانه را تعیین کرد.

به گزارش ایسنا، پارلمان عراق، پنجشنبه‌شب، پس از پنج ماه اختلافات سیاسی و مانع‌تراشی آمریکا، با رأی اعتماد به وزیران باقی‌مانده، تکمیل کابینه دولت علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر این کشور، را تصویب کرد. نمایندگان با تصدی یاسر المالکی در وزارت کشور، نایف الشمری در وزارت دفاع، قتیبه حمید در وزارت برنامه‌ریزی و حیدر بهاء صاحب الحسینی در وزارت آموزش عالی موافقت کردند. همچنین یاسین العیثاوی وزیر فرهنگ، ریباز محمد عبدالله حملان وزیر ساخت‌وساز و مسکن، محمد رعد جوید الموسوی وزیر کار، صفاء مهدی صالح الکنانی وزیر ورزش، محمد صاحب الدراجی وزیر اقتصاد دیجیتال، علی عبدالهادی الدخیلی وزیر گردشگری و محمد یوسف وزیر مشاور شدند. پارلمان عراق 5 ماه پیش به ۱۴ وزیر از مجموع ۲۳ وزیر پیشنهادی رأی اعتماد داده بود.