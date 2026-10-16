دو سال از شهادت «یحیی سنوار» رهبر حماس گذشت. فرمانده‌ای که الهام‌بخش مقاومت فلسطین در برابر دشمن صهیونیست بود و با شهادت خود به اسطوره‌ای جاودانه در فلسطین تبدیل شد.

دو سال از شهادت یحیی سنوار، رهبر حماس و از چهره‌های محوری عملیات طوفان‌الاقصی می‌گذرد؛ فرمانده‌ای که زندگی‌اش از اردوگاه آوارگان خان‌یونس آغاز شد، بیش از دو دهه از عمر خود را در زندان‌های رژیم صهیونیستی سپری کرد و سرانجام در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ در میانه نبردی مستقیم با نظامیان اشغالگر در رفح به شهادت رسید. با گذشت دو سال از آن روز، نام سنوار همچنان با یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ معاصر فلسطین گره خورده است؛ تحولی که بار دیگر مسئله فلسطین را در کانون توجه افکار عمومی جهان قرار داد و چالش‌های سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشت.

سنوار از جمله رهبرانی بود که مسیر زندگی شخصی و سیاسی‌اش را نمی‌توان از تاریخ اشغال فلسطین، آوارگی مردم این سرزمین و منازعه‌ای که دهه‌هاست ادامه دارد، جدا کرد. او در ۱۹ اکتبر ۱۹۶۲ در اردوگاه آوارگان فلسطینی در خان‌یونس، در جنوب نوار غزه، به دنیا آمد. تجربه زیستن در اردوگاه، در فضائی که آوارگی و محرومیت بخشی از واقعیت روزمره مردم بود، زمینه شکل‌گیری نگاه سیاسی او را فراهم کرد. سال‌ها بعد، همین فرزند اردوگاه به یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های مقاومت فلسطین تبدیل شد؛ چهره‌ای که نامش در محاسبات سیاسی و نظامی صهیونیست‌ها جایگاهی ویژه یافت.

در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱، سنوار همراه با بیش از یک هزار اسیر فلسطینی در چارچوب توافق «وفاء الاحرار» آزاد شد؛ توافقی که به آزادی ۱۰۲۷ اسیر فلسطینی در برابر آزادی گلعاد شالیت، نظامی صهیونیست منجر شد. آزادی سنوار پس از حدود ۲۳ سال اسارت، نقطه عطفی در زندگی سیاسی او بود. او پس از بازگشت به غزه، فعالیت‌های خود را در ساختار حماس ادامه داد و در سال ۲۰۱۲ به عضویت دفتر سیاسی این جنبش درآمد.سنوار در سال ۲۰۱۷ به ریاست حماس در نوار غزه رسید و در سال ۲۰۲۱ نیز برای دوره‌ای دیگر در این سمت انتخاب شد. مسیر صعود او از اردوگاه آوارگان تا رهبری یکی از مهم‌ترین جنبش‌های سیاسی و نظامی فلسطین، نشان‌دهنده پیوند عمیق میان تجربه زیسته او و تحولات ساختاری مقاومت فلسطین بود.

تصویری که ماندگار شد

۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، روز پایانی زندگی سنوار بود؛ اما تصاویری که از آخرین لحظات او منتشر شد، به یکی از ماندگارترین تصاویر جنگ غزه تبدیل شد. در جریان تبادل آتش میان رزمندگان مقاومت و نیروهای یگان ۸۲۸ ارتش رژیم صهیونیستی در محله تل‌السلطان رفح، ساختمانی که سنوار در آن حضور داشت، هدف گلوله‌های‌ تانک قرار گرفت. او همراه محمود حمدان، محافظ خود، پس از درگیری مستقیم با نظامیان صهیونیست و علی رغم مجروح‌ شدن، در ساختمان پناه گرفته بود و تا لحظه شهادت به نبرد ادامه داد.

تصاویر واپسین لحظات سنوار، او را در ساختمانی ویران و در حالی نشان می‌داد که با وجود جراحت، قطعه‌ای چوب را به سوی پهپاد صهیونیست پرتاب می‌کند. این تصاویر به نمادی از تقابل اراده انسانی با قدرت آتش تبدیل شد. سنوار به عنوان رهبر محور مقاومت تا آخرین لحظه شهادت دست از مبارزه برنداشت. در حالی که صهیونیست‌ها با تبلیغات گسترده، مدعی شده بودند رهبر حماس در تونل‌های زیرزمینی مخفی شده است، اما یحیی سنوار تا آخرین لحظه شهادت در میان سایر رزمندگان در حال مقابله با دشمن صهیونیست بود. منابع ارتش صهیونیست بعد از تحقیقات اعلام کردند سنوار در زمان شهادت مدت‌ها بوده است که چیزی نخورده بود. این مسئله نشان می‌دهد رهبر حماس همانند مردم غزه تحت گرسنگی بوده است.