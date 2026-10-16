آتش خشم جوانان علیه شرایط موجود در سراسر اروپا به روایت روزنامه اتریشی «استاندارد»

سرویس خارجی-

روزنامه اتریشی «استاندارد» اعتراف کرد که خشم فزاینده جوانان اروپایی علیه شرایط نابسامان اقتصادی، آموزشی و اجتماعی، نشانه‌ای از بحران عمیق نظام سرمایه‌داری غرب است که از فرانسه تا آلبانی گسترش یافته و با سرکوبی پلیسی و نابرابری ساختاری، نسل جوان را به نقطه انفجار رسانده است.

روزنامه اتریشی «استاندارد» اعتراف کرده است که آتش خشم جوانان اروپایی فقط شعله اعتراضات دانشجویی فرانسه نیست، بلکه نشانه‌ای آشکار از فروپاشی تدریجی نظام سرمایه‌داری غربی است که دهه‌ها با شعارهای توخالی دموکراسی و پیشرفت، نسل جوان را به بن‌بست کشانده است. در فرانسه، جایی که پلیس با خشونت تمام‌عیار به دانشجویان یورش برده، شعار «ماکرون، برو بیرون» تنها بخشی از فریاد کسانی است که دیگر آینده‌ای جز بیکاری، اجاره‌های نجومی و تهدید هوش مصنوعی برای مشاغل‌شان نمی‌بینند. این نارضایتی عمیق از هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، بحران مسکن، جنگ‌های بی‌پایان ژئوپلیتیکی و تغییرات اقلیمی که خود غرب مسبب اصلی آن است، اکنون از مرزهای فرانسه فراتر رفته و به بلژیک نیز سرایت کرد که درگیری‌های خونین دانش‌آموزان با پلیس به هزاران بازداشت و ده‌ها مجروح منجر شد. سیستم آموزشی فرسوده اروپا که زمانی ویترین پیشرفت غرب خوانده می‌شد، امروز چیزی جز ساختمان‌های بدون گرمایش، توالت‌های ناکافی و کمبود معلم نیست و این واقعیت تلخ، دروغ بزرگ رفاه اروپایی را برملا کرده است.

در یونان، نزدیک به نیمی از نوجوانان ۱۵ ساله از فقدان ابتدائی‌ترین امکانات مانند تهویه، روشنایی و سرویس بهداشتی شکایت دارند؛ مدرسه‌ای در نزدیکی آتن تنها دو توالت برای ۷۰ دانش‌آموز دارد و در جزایر، سال تحصیلی بدون معلم ریاضی و شیمی آغاز می‌شود. رومانی نیز صحنه اعتراضات مکرر معلمان و دانش‌آموزان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ بوده که خواستار پایان استثمار و سرمایه‌گذاری واقعی در آموزش هستند، نه شعارهای توخالی اتحادیه اروپا. در آلمان، جوانان ماه‌هاست علیه بازگشت خدمت اجباری و نظامی‌گری افسارگسیخته غرب تظاهرات می‌کنند و در صربستان، دانش‌آموزان با خشونت پلیس رژیم فاسد رو‌به‌رو شده‌اند. حتی در اتریش دانشجویان بارها علیه کاهش بودجه دانشگاه‌ها و ممنوعیت‌های ارتجاعی حجاب به خیابان آمده‌اند.

اعتراضات خشونت‌بار آلبانی نیز به اوج خود رسیده است و تصویر کامل‌تری از این بحران ساختاری ارائه می‌دهد. دانش‌آموزان و دانشجویان تیرانا نه تنها به سیاست‌های آموزشی ناکارآمد و چشم‌انداز شغلی تاریک اعتراض کردند، بلکه خشم خود را متوجه پروژه ساختمانی در منطقه حفاظت‌شده طبیعی کردند که با پول جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، تأمین مالی می‌شود؛ نمادی روشن از نفوذ سرمایه‌داری آمریکایی در قلب اروپا و غارت منابع تحت پوشش «توسعه». درگیری‌ها به سرعت به شهرهای کورچه، دورس و لوشنجه گسترش یافت، معترضان سنگ و کوکتل مولوتوف پرتاب کردند، وزارت آموزش و پرورش آتش گرفت و آشوبگران به بانک و محوطه دانشگاه آسیب رساندند. پلیس با گاز اشک‌آور پاسخ داد، نزدیک به ۱۰۰ افسر زخمی شدند و بیش از ۱۰۰ نفر بازداشت گردیدند.