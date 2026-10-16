هزاران نفر از قبایل شهرستان‌های «ماویه»‌، «صبرالموادم» با برگزاری گردهمایی، تأکید کردند در کنار ارتش یمن، مزدوران وابسته به رژیم سعودی را از این کشور بیرون خواهند راند.

قبایل بخش «ماویه» و «صبرالموادم» در استان «تعز»، در یک گردهمایی مسلحانه، بسیج و آماده‌باش عمومی را برای مقابله با عناصر متجاوز اعلام کردند. شعار این مراسم «بسیج و آماده‌باش...تشدید تنش در برابر تشدید تنش» بود و با حضور مقامات محلی، نظامی، امنیتی و همچنین بزرگان و شیوخ عشایر این مناطق برگزار شد. شرکت‌کنندگان با تأکید بر آمادگی بالای خود برای پاسخ به تشدید تنش‌های دشمن سعودی و دفاع از یمن و حاکمیت آن، گفتند که این بسیج در سطح قبایل، در راستای حمایت از مظلومیت ملت یمن و مخالفت قاطع با تجاوز و محاصره ۱۲ ساله یمن صورت می‌گیرد. به گزارش فارس، این عشایر ضمن تأکید بر آمادگی کامل برای پشتیبانی از جبهه‌های جنگ با نیروی انسانی، سلاح و تجهیزات تا زمان اخراج کامل مزدوران سعودی، گفتند که جنایات سعودی‌ها باعث تغییر مواضع ملت یمن نخواهد شد. افراد حاضر در نشست با اشاره به این‌که مسئله فلسطین در صدر توجه ملت یمن قرار دارد، گفتند که به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهند دوره وابستگی و تسلیم در برابر اجنبی‌ها، در یمن تکرار شود. این قبایل یمن با اعلام حمایت از ارتش یمن، گفتند که دنباله‌رو رهنمودهای سید عبدالملک الحوثی رهبر این کشور هستند تا معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» را تا شکستن محاصره، پایان جنگ و بازپس‌گیری منابع ملی غارت‌شده‌ این کشور تثبیت کنند.

ارتش یمن در حال حاضر کنترل جبل‌هان را که موقعیتی استراتژیک دارد و بر دروازه غربی شهر تعز مشرف است، به دست گرفته‌ و درگیری‌ها به منطقه فرودگاه قدیمی در داخل شهر کشیده شده است. به گفته منابع میدانی، نیروهای صنعاء با آتش سنگین و پیشروی از چندین جهت به بلندی‌های جبل‌هان حمله کردند که منجر به تسلیم شدن مزدوران سعودی شد. برخی منابع هم از ورود ارتش یمن به داخل شهر تعز خبر داده و گفته‌اند که درگیری‌ها به داخل محله‌های این شهر کشیده شده است. منابع رسمی یمن هنوز ورود ارتش این کشور به تعز را تأیید نکرده‌اند. برخی منابع یمنی خبر دادند که هم اکنون درگیری‌های شدیدی در منطقه فرودگاه قدیمی واقع در بخش غربی شهر تعز میان نیروهای صنعاء و مزدوران سعودی، در جریان است.