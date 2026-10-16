تغییر استراتژی ایران در استفاده از موشک‌های کروز ضدکشتی با هدایت حرارتی به‌جای پهپاد، معادلات قیمتی بازار نفت را تغییر داد

به گزارش خبرگزاری فارس؛ در گفت‌و‌گوی اخیر «جیک سالیوان»؛ مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا و «خاویر بلاس» تحلیلگر ارشد انرژی، ابعاد تازه‌ای از بحران دریایی در تنگه هرمز و تأثیر آن بر بازار جهانی نفت فاش شد.

بر‌اساس این گفت‌و‌گو، ایران استراتژی خود را از استفاده از پهپاد به سمت موشک‌های کروز ضدکشتی با هدایت حرارتی تغییر داده است که به‌طور خاص موتورخانه نفتکش‌ها را هدف قرار می‌دهند.

بلاس در این باره توضیح داد: «رخنه در بدنه کشتی ظرف چند روز قابل ترمیم است اما آسیب به موتورخانه، نفتکش را دو ماه از رده خارج می‌کند.»

این تاکتیک جدید، ظرفیت حمل ناوگان تجاری را به‌شدت کاهش داده و هزینه‌های حمل را به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده است. داده‌های بازار نشان می‌دهد هزینه اجاره روزانه سوپرتانکرهای غول‌پیکر (VLCC) از حدود 50 هزار دلار پیش از جنگ به بیش از یک میلیون و 300 هزار دلار در روز رسیده است.

گزارش‌های بین‌المللی نیز این جهش را تأیید می‌کنند. به‌طوری که نرخ اجاره VLCC در مسیر خلیج‌فارس به شرق دور به رکورد یک و چهار دهم میلیون دلار در روز رسیده که نسبت به دوران پیش از بحران نزدیک به ۵۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این افزایش شدید هزینه‌های حمل، حدود ۲۰ تا ۲۵ دلار به قیمت واقعی نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها می‌افزاید. فرآیندهای لجستیکی نفت در تنگه هرمز به‌شدت پیچیده و پرهزینه شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که نفتکش‌ها با خاموش کردن ترانسپوندرهای خود و انتقال کشتی به کشتی نفت در دریای عمان، تلاش می‌کنند از شناسایی و حملات ایران در امان بمانند. این عملیات که گاه ۲۴ تا ۴۸ ساعت به طول می‌انجامد، در بلندمدت قابل تداوم نیست و هزینه‌های اضافی سنگینی به زنجیره تأمین جهانی نفت تحمیل می‌کند.

معامله‌گران بازار نفت در وضعیت «فلج تحلیلی» قرار گرفته‌اند. یک سناریو، توافق و کاهش قیمت به ۶۰ دلار است. در حالی که سناریوی دیگر، گسترش جنگ به تأسیسات نفتی و پالایشگاهی و جهش قیمت به بالای ۱۵۰ دلار را پیش‌بینی می‌کند. این دوگانگی، تصمیم‌گیری در بازار را به‌شدت دشوار کرده است. با ادامه این وضعیت، بازار جهانی نفت در وضعیتی بی‌سابقه از عدم قطعیت قرار گرفته و فعالان بازار چشم به تحولات تنگه هرمز دوخته‌اند.