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کد خبر: ۳۴۰۰۸۴
تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۰
سرویس کیهان » اخبار
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برنامه هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران

شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵
*صنعت نفت آبادان..............................................آلومینیوم اراک (ساعت ۱۹:۰۰)
یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵
*ذوب‌آهن..............................................................چادرملو اردکان (ساعت ۱۵:۳۰)
*ملوان....................................................................................تراکتور (ساعت ۱۷:۰۰)
*خیبر خرم‌آباد................................................استقلال خوزستان (ساعت ۱۷:۰۰)
*شمس‌آذر قزوین..............................................................سپاهان (ساعت ۱۷:۳۰)
*فولاد..................................................................نساجی مازندران (ساعت ۱۹:۱۵)
دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵
*مس شهر بابک...........................................................پرسپولیس (ساعت ۱۵:۳۰)
*فجر سپاسی..........................................................................پیکان (ساعت ۱۶:۴۵)
*استقلال..............................................................................گل‌گهر (ساعت ۱۷:۴۵)

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