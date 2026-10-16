برنامه هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران
شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵
*صنعت نفت آبادان..............................................آلومینیوم اراک (ساعت ۱۹:۰۰)
یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵
*ذوبآهن..............................................................چادرملو اردکان (ساعت ۱۵:۳۰)
*ملوان....................................................................................تراکتور (ساعت ۱۷:۰۰)
*خیبر خرمآباد................................................استقلال خوزستان (ساعت ۱۷:۰۰)
*شمسآذر قزوین..............................................................سپاهان (ساعت ۱۷:۳۰)
*فولاد..................................................................نساجی مازندران (ساعت ۱۹:۱۵)
دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵
*مس شهر بابک...........................................................پرسپولیس (ساعت ۱۵:۳۰)
*فجر سپاسی..........................................................................پیکان (ساعت ۱۶:۴۵)
*استقلال..............................................................................گلگهر (ساعت ۱۷:۴۵)