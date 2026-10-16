پرچم جمهوری اسلامی ایران در دهکده بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به اهتزاز درآمد.

پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه هفته گذشته در مراسمی رسمی با حضور مسئولان برگزاری بازی‌ها، سرپرست کاروان ایران و جمعی از ورزشکاران کشورمان در پلازای دهکده بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی–ناگویا به اهتزاز درآمد. در این مراسم، سیدمحمد پولادگر، نایب‌رئیس کمیته ملی پارالمپیک و سرپرست کاروان اعزامی ایران، به همراه جمعی از ورزشکاران کشورمان به نمایندگی از کاروان جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند. کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با نام «جان‌فدای ایران قوی» با حضور ۱۶۶ ورزشکار شامل ۱۰۴ مرد و ۶۲ زن در ۱۵ رشته ورزشی در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا حضور خواهد داشت. پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا از ۲۶ مهر تا ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در ژاپن برگزار خواهد شد. مراسم افتتاحیه این رقابت‌ها فردا یکشنبه ۲۶ مهرماه برگزار می‌شود و ورزشکاران کشورهای آسیایی در ۱۸ رشته ورزشی برای کسب مدال به رقابت خواهند پرداخت.