۳۰ کشته بر اثر ریزش سقف مدرسه

شمار تلفات حادثه ریزش سقف مدرسه در شهر پیشاور پاکستان به ۳۰ نفر کشته افزایش یافت.

به گزارش ایرنا، مسئولان انتظامی تأیید کردند ‌که تعداد قربانیان ریزش سقف یک مدرسه غیرانتفاعی در مرکز شهر پیشاور به ۳۰ کشته شامل یک معلم افزایش یافته است. تعدادی دیگر نیز در این حادثه حادثه مصدوم شده‌اند.

این دومین حادثه ریزش سقف در مدرسه با تلفات انسانی در پاکستان طی ۴ ماه اخیر محسوب می‌شود.

اواسط تیرماه امسال ریزش سقف یک مرکز آموزشی در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب جان ۱۴ دانش‌آموز را گرفت.