فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۰۰۷۶
تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
پاکستان

۳۰ کشته بر اثر ریزش سقف مدرسه

شمار تلفات حادثه ریزش سقف مدرسه در شهر پیشاور پاکستان به ۳۰ نفر کشته افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، مسئولان انتظامی تأیید کردند ‌که تعداد قربانیان ریزش سقف یک مدرسه غیرانتفاعی در مرکز شهر پیشاور به ۳۰ کشته شامل یک معلم افزایش یافته است. تعدادی دیگر نیز در این حادثه حادثه مصدوم شده‌اند.
این دومین حادثه ریزش سقف در مدرسه با تلفات انسانی در پاکستان طی ۴ ماه اخیر محسوب می‌شود.
اواسط تیرماه امسال ریزش سقف یک مرکز آموزشی در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب جان ۱۴ دانش‌آموز را گرفت.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

آشنایی با امام خمینی(ره)

تطهیر جرم

تصرف اراده و تربیت در جنگ رسانه‌ای

دیدار با عرفات و لغو پروژه

نبرد دونفره بین ترامپ و کروز

چرا برخی برگزیدگان تئاتر فجر پیک موتوری می‌شوند؟

وصول چندصد میلیارد تومان از معوقات بانکی در همدان

ملاقات مردمی فرماندار شهرستان تالش

قصــه‌هـایی که هنـوز درخانه‌های شهـدا زنده ‌است

تأکید فرماندار تالش بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بهداشت و درمان با مشارکت قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش