فرمانده مرزبانی فراجا از توقیف یک فروند یدک‌کش و دو بارج حامل ۷۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی و تجهیزات مربوط به آن به ارزش ۵۰ هزار میلیارد ریال در آب‌های خلیج‌فارس خبر داد.

به گزارش پلیس، سردار علی‌اکبر جاویدان گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس در عملیاتی موفق به توقیف یک فروند یدک‌کش به همراه دو بارج حامل ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات مربوط به آن شدند. جاویدان افزود: سودجویان قصد داشتند این محموله را به‌صورت غیرقانونی وارد کشور کنند که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی مرزبانان شناسایی و توقیف شدند. وی با اشاره به اقلام کشف‌شده در این عملیات اظهار داشت: ۷۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی شامل لودر، گریدر، بیل مکانیکی و خودروهای سنگین، ۱۵۰ حلقه لاستیک تخصصی ماشین‌آلات راه‌سازی و ۱۵۰ قطعه از متعلقات و تجهیزات این ماشین‌آلات کشف شد.

فرمانده مرزبانی فراجا ادامه داد: در جریان این عملیات، ۶ متهم دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.