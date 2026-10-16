فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۰۰۷۵
تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

توقیف محموله 5 هزار میلیارد تومانی ماشین‌آلات سنگین در آب‌های خلیج‌فارس

فرمانده مرزبانی فراجا از توقیف یک فروند یدک‌کش و دو بارج حامل ۷۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی و تجهیزات مربوط به آن به ارزش ۵۰ هزار میلیارد ریال در آب‌های خلیج‌فارس خبر داد.
به گزارش پلیس، سردار علی‌اکبر جاویدان گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس در عملیاتی موفق به توقیف یک فروند یدک‌کش به همراه دو بارج حامل ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات مربوط به آن شدند. جاویدان افزود: سودجویان قصد داشتند این محموله را به‌صورت غیرقانونی وارد کشور کنند که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی مرزبانان شناسایی و توقیف شدند. وی با اشاره به اقلام کشف‌شده در این عملیات اظهار داشت: ۷۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی شامل لودر، گریدر، بیل مکانیکی و خودروهای سنگین، ۱۵۰ حلقه لاستیک تخصصی ماشین‌آلات راه‌سازی و ۱۵۰ قطعه از متعلقات و تجهیزات این ماشین‌آلات کشف شد.
فرمانده مرزبانی فراجا ادامه داد: در جریان این عملیات، ۶ متهم دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

آشنایی با امام خمینی(ره)

تطهیر جرم

تصرف اراده و تربیت در جنگ رسانه‌ای

دیدار با عرفات و لغو پروژه

نبرد دونفره بین ترامپ و کروز

چرا برخی برگزیدگان تئاتر فجر پیک موتوری می‌شوند؟

وصول چندصد میلیارد تومان از معوقات بانکی در همدان

ملاقات مردمی فرماندار شهرستان تالش

قصــه‌هـایی که هنـوز درخانه‌های شهـدا زنده ‌است

تأکید فرماندار تالش بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بهداشت و درمان با مشارکت قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش