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کد خبر: ۳۴۰۰۷۴
تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۸
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معاون وزیر بهداشت:

واکسن‌های موردنیاز کشور تا پایان ۱۴۰۶ تأمین شد

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با وجود مشکلاتی که در حوزه حمل‌ونقل و پروازهای کشور ایجاد شد، واکسن‌های موردنیاز کشور تا پایان سال ۱۴۰۶ تأمین و توزیع شده است.
علیرضا رئیسی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید کمیسیون بهداشت مجلس از مراکز بهداشتی و درمانی ملایر، در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: تأمین واکسن یکی از نیازهای اساسی کشور است که موفق به تأمین آن شدیم.
رئیسی افزود: مشکلات زیادی در زمینه انتقال واکسن و تأمین ارز داشتیم که با تلاش‌های صورت‌گرفته، واکسن‌های موردنیاز کشور تأمین و در سراسر کشور توزیع شد.
وی ادامه داد: مردم خیال‌شان راحت باشد؛ همان‌گونه که در طول ایام جنگ حتی یک دُز واکسن عقب نیفتاد، تا پایان سال ۱۴۰۶ تمام واکسن‌های موردنیاز کشور به‌طور کامل تأمین و در سراسر کشور توزیع خواهد شد و هیچ کمبودی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

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