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کد خبر: ۳۴۰۰۷۳
تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۸
سرویس کیهان » اخبار
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سخنگوی پلیس خبر داد

کشف ۱۲۲ قبضه سلاح جنگی در مرزهای جنوبی سیستان‌وبلوچستان

سخنگوی فراجا از کشف ۱۲۲ قبضه انواع سلاح جنگی و مقادیر قابل‌توجهی مهمات در مرزهای جنوبی استان سیستان‌وبلوچستان، هلاکت یک شرور مسلح و دستگیری سه نفر از اشرار خبر داد.
به گزارش پلیس، سردار سعید منتظرالمهدی گفت: مرزبانان کشور با اشراف و تسلط اطلاعاتی، موفق به شناسایی و توقیف محموله‌ای از سلاح و مهمات جنگی شدند.
منتظرالمهدی افزود: در جریان این عملیات، ۱۲۲ قبضه انواع سلاح جنگی، ۲۳۸ تیغه خشاب، مقادیر قابل‌توجهی فشنگ جنگی و یک دستگاه خودرو کشف و ضبط شد.
وی ادامه داد: در این عملیات یک شرور مسلح به هلاکت رسید و سه نفر دیگر از اشرار دستگیر شدند.
سخنگوی پلیس همچنین از کشف ۱۶ کیلوگرم موادمخدر در جریان این عملیات خبر داد.

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