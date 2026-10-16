سخنگوی فراجا از کشف ۱۲۲ قبضه انواع سلاح جنگی و مقادیر قابل‌توجهی مهمات در مرزهای جنوبی استان سیستان‌وبلوچستان، هلاکت یک شرور مسلح و دستگیری سه نفر از اشرار خبر داد.

به گزارش پلیس، سردار سعید منتظرالمهدی گفت: مرزبانان کشور با اشراف و تسلط اطلاعاتی، موفق به شناسایی و توقیف محموله‌ای از سلاح و مهمات جنگی شدند.

منتظرالمهدی افزود: در جریان این عملیات، ۱۲۲ قبضه انواع سلاح جنگی، ۲۳۸ تیغه خشاب، مقادیر قابل‌توجهی فشنگ جنگی و یک دستگاه خودرو کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: در این عملیات یک شرور مسلح به هلاکت رسید و سه نفر دیگر از اشرار دستگیر شدند.

سخنگوی پلیس همچنین از کشف ۱۶ کیلوگرم موادمخدر در جریان این عملیات خبر داد.