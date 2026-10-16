مشهد- خبرنگار کیهان:

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، با اشاره به جنگ رسانه‌ای دشمن گفت: تنگه هرمز به روی همه کشتی‌های آمریکایی و پیروانشان بسته است اما در جنگ رسانه‌ای می‌خواهند القا کنند که تنگه هرمز باز است.

به گزارش ایرنا، محسن زنگنه در تجمع شبانه مردم تربت‌حیدریه در خون‌خواهی امام شهید به موضوع جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

وی گفت: متأسفانه بسیاری از اوقات عده‌ای این ادعا را باور می‌کنند حال آنکه طرف مقابل در جنگ رسانه‌ای تلاش می‌کند واقعیت را آن‌گونه که خودش می‌خواهد، القا کند.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس درباره وضعیت تنگه هرمز عنوان کرد: جمهوری اسلامی محکم ایستاده است و تنگه هرمز با همه مشکلات بسته است.

زنگنه با اشاره به اینکه فرماندهان ما از جمله سردار محسن رضایی و شورای عالی امنیت ملی، سرداران سپاه و ارتش، همه پای کار هستند، افزود: دشمن می‌خواهد تصویری از شکست و ضعف ایران نشان دهد.

زنگنه در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی افغانستان گفت: افغانستان در این جنگ یک‌ساله از همان روز اول اعلام کرد اجازه نمی‌دهد آمریکا و هیچ کشور دیگری از مرزهایش به ایران حمله کند. وی مرز افغانستان را بزرگ‌ترین مرز رفت‌وآمد گمرکی امروز خواند و با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان اظهار کرد: این کشور از لحاظ معدنی، کشاورزی و بسیاری از حوزه‌های دیگر می‌تواند فرصتی برای جمهوری اسلامی باشد.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک این کشور گفت: اگر راه‌آهن شمتیغ به خافان برقرار شود، خود بخش زیادی از مراودات و معاملات و تجارت را پوشش می‌دهد.

وی با اشاره به بسته شدن مرز پاکستان و افغانستان و توقف ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار تجارت افغانستان از این مسیر، چابهار را بهترین مسیر برای این کشور خواند و افزود: چابهار منطقه آزاد است و کشورهای خارجی می‌آیند و در آنجا سرمایه‌گذاری می‌کنند، ویزا نمی‌خواهد و مالیات، گمرک و همه قوانین آن مختص خودش است.

زنگنه با اشاره به لزوم هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای گفت: باید مراقب باشیم و بدانیم در جنگ تمام‌عیار و پیچیده قرار داریم که نبرد رسانه‌ای آن هم بسیار اهمیت دارد و دشمن نمی‌تواند تحمل کند کشورهای مسلمان در کنار هم و متحد بمانند.