بوشهر – خبرنگار کیهان:

در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی روزبه‌روز افزایش می‌یابد و تأمین مایحتاج اولیه زندگی برای بسیاری از خانواده‌ها به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چرا نظارت مؤثر بر بازار وجود ندارد و چرا با گران‌فروشان برخورد قاطع صورت نمی‌گیرد؟

سؤال روشن مردم از مسئولان این است: وقتی قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد، چرا حمایت معیشتی متناسب با آن به‌موقع انجام نمی‌شود؟

چرا قیمت کالاهای ضروری در برخی فروشگاه‌ها با تفاوت‌های قابل‌توجه عرضه می‌شود و نظارت بر روند قیمت‌گذاری تا این اندازه برای مردم نامحسوس است؟

چرا دستگاه‌های مسئول به‌جای برخورد پس از وقوع تخلف، از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها پیشگیری نمی‌کنند؟

چرا بازرسی‌های بازار نباید به‌گونه‌ای باشد که مصرف‌کننده احساس کند حقوقش مورد حمایت واقعی قرار دارد؟

مردم انتظار دارند سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسان اصناف و سایر دستگاه‌های مسئول، با جدیت بیشتری وارد میدان شوند و با گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی و تخلفات احتمالی برخورد کنند.

کالابرگ زمانی می‌تواند به حفظ قدرت خرید خانوارها کمک کند که اعتبار آن متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی باشد و هم‌زمان، نظارت بر قیمت‌ها به‌صورت مستمر و مؤثر انجام شود. در غیر این صورت، افزایش قیمت کالاها می‌تواند اثر حمایتی این اعتبار را به‌شدت کاهش دهد.

مردم برای تأمین نان، روغن، برنج، لبنیات، گوشت و سایر اقلام ضروری زندگی خود نباید هر روز نگران افزایش قیمت‌ها باشند. معیشت مردم موضوعی حاشیه‌ای نیست که رسیدگی به آن به وعده‌های آینده موکول شود.