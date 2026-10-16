ساری-خبرنگار کیهان:

۲۶ مهرماه جاری به‌منظور میثاق با شهدا و بیعت با مقام معظم رهبری و تقویت امنیت و اقتدار ملی و پشتیبانی از رزمندگان سنگرهای علم و آگاهی و معرفت، رزمایش بزرگ مردمی جانفدای ساری، یک‌دل و یک‌صدا با مردم جانفدای ایران برگزار می‌شود.

روح‌الله صادقی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساری، با بیان این مطلب گفت: اولین همایش جانفدایان مرکز مازندران پس از سازماندهی، با حضور اقشار مختلف مردم برای دفاع از کشور در شرایط حساس برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ساری با بیان اینکه اعلام آمادگی مردمی حتی پیش از ورود به مرحله عملیاتی نیز آثار مهمی دارد، تصریح کرد: چنین حضوری موجب تقویت روحیه و امید در میان علاقه‌مندان به انقلاب می‌شود و ظرفیت سازماندهی، آموزش و آمادگی مردم برای شرایط دشوار را افزایش می‌دهد.

صادقی با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت کشور خاطرنشان کرد: میزان همراهی و پشتیبانی مردم از نظام، یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی است و حفظ این سرمایه اجتماعی، نیازمند حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه‌ها است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر تحولات منطقه‌ای و تهدیدهای خارجی گفت: مردم باید با حفظ آمادگی، انسجام و پایبندی به آرمان‌های انقلاب، در مسیر تقویت امنیت و آرامش کشور نقش‌آفرینی کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساری از برگزاری رزمایش بزرگ مردمی در روز یکشنبه ۲۶ مهرماه در مازندران به میزبانی ساری خبر داد و گفت: حضور پرشور و گسترده مردم از محورهای مهم این رزمایش است و ظرفیت‌های مردمی برای مشارکت در دفاع از کشور و حمایت از ارزش‌های انقلاب اسلامی را به نمایش می‌گذارد.

وی با اشاره به نمونه‌های مشارکت مردمی در استان‌های مختلف کشور افزود: مردم با توجه به توانایی‌ها و امکانات خود می‌توانند در برنامه‌های جمعی و فعالیت‌های مرتبط با پشتیبانی از کشور مشارکت داشته باشند.

فرمانده سپاه ساری در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی ملی گفت: استمرار حضور مردم، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و پایبندی به آرمان‌های انقلاب از مؤلفه‌های مهم عبور از شرایط دشوار و حفظ انسجام کشور است.