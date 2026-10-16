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کد خبر: ۳۴۰۰۶۵
تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۰
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راز یک انبار کالای قاچاق میلیاردی در شهرکرد فاش شد

شهرکرد-خبرنگار کیهان: 
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشف انبار کالای قاچاق به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال در شهرستان شهرکرد خبر داد.
وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی در سطح حوزه از انبار مقادیری کالای قاچاق مطلع شدند.
وی افزود: مأموران برای بررسی بیشتر به محل اعزام و در بازرسی انبار مورد نظر موفق شدند ۱۱۰ تن خوراک ماهی، ۳۰ تن سویا، ۲۵ تن پودر گوشت، ۱۵ تن جرم ذرت، ۱۰ تن کلسیم فسفات، ۵ تن پودر ماهی و ۲ تن مکمل غذایی را شناسایی و کشف کنند.
امجدیان اضافه کرد: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند که در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

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