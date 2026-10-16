راز یک انبار کالای قاچاق میلیاردی در شهرکرد فاش شد

شهرکرد-خبرنگار کیهان:

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشف انبار کالای قاچاق به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال در شهرستان شهرکرد خبر داد.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی در سطح حوزه از انبار مقادیری کالای قاچاق مطلع شدند.

وی افزود: مأموران برای بررسی بیشتر به محل اعزام و در بازرسی انبار مورد نظر موفق شدند ۱۱۰ تن خوراک ماهی، ۳۰ تن سویا، ۲۵ تن پودر گوشت، ۱۵ تن جرم ذرت، ۱۰ تن کلسیم فسفات، ۵ تن پودر ماهی و ۲ تن مکمل غذایی را شناسایی و کشف کنند.

امجدیان اضافه کرد: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند که در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.