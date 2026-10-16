اصفهان-خبرنگار کیهان:

مدیر خانه پیانو اصفهان با تأکید بر اینکه هنر موسیقی می‌تواند در حماسه مردمی شور و شعف ایجاد کند، گفت: موسیقی حماسی، سهمی از هنر هنرمندان اصفهان در حماسه مردم در شب‌های زنده‌داری است.

همایون مسائلی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: این خانه در شرایط خاص کشور همگام با مردم در صحنه است، به‌طوری‌که در برخی میادین، مداحان با الگوبرداری از موسیقی مردم و به‌ویژه جوانان را با ریتم حماسی جذب نموده‌اند و با اشعار خود در مقابل دشمن ایستاده‌اند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه این امر سبب گشته تا موسیقی در بین جوانان و حتی کودکان جایگاه خود را پیدا کند، گفت: شناخت ویژگی‌های فردی، علایق هنری و توانایی‌های کودک در کنار آشنایی عملی با سازهای مختلف، می‌تواند خانواده‌ها را از تصمیم‌گیری بر پایه توصیه‌های غیرتخصصی دور کند و مسیر آموزش موسیقی را متناسب با نیاز و هدف هر هنرجو شکل دهد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی خانواده‌ها در زمینه آموزش موسیقی اظهار کرد: والدین برای انتخاب مدرسه، آموزش زبان و برنامه‌ریزی تحصیلی فرزندان خود تحقیقات گسترده‌ای انجام می‌دهند، اما هنگام ورود کودک به دنیای موسیقی، گاهی به شنیده‌ها، تجربه‌های اطرافیان یا توصیه‌های غیرتخصصی بسنده می‌کنند.

مسائلی با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده برای معرفی سازهای موسیقی به دانش‌آموزان اظهار کرد: حضور در مدارس و دبستان‌ها و فراهم‌کردن فرصت آشنایی کودکان با سازهای گوناگون، از جمله اقداماتی است که در این زمینه دنبال کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در چنین برنامه‌هایی، دانش‌آموزان علاوه‌بر مشاهده سازها، با صدای آن‌ها و نمونه‌هایی از قطعات موسیقی آشنا می‌شوند. این تجربه به کودکان کمک می‌کند تفاوت‌های صوتی و اجرایی سازها را بهتر درک کنند و شناخت خود را از موسیقی گسترش دهند.