وصول چندصد میلیارد تومان از معوقات بانکی در همدان

همدان- خبرنگار کیهان:

مدیرکل بازرسی استان همدان از وصول چندصد میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکی در پی پیگیری‌های این سازمان خبر داد و گفت: صیانت از بیت‌المال، مقابله با فساد و تخلفات اقتصادی و رفع موانع تولید از اولویت‌های نظارتی بازرسی استان است.

اسحاق شهبازی با اشاره به وظایف سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر اجرای قوانین و حسن جریان امور در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: بازرسی‌های برنامه‌ای، موردی و فوق‌العاده با هدف شناسایی تخلفات، اصلاح فرآیندها و ارتقای عملکرد دستگاه‌ها انجام

می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال ۳۷ نظارت برنامه‌ای در استان انجام شده است، افزود: در ایام جنگ نیز ۶ مورد بازرسی فوق‌العاده در دستور کار قرار گرفت که بخشی از آن به حوزه معیشت مردم و بخشی دیگر به عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان اختصاص

داشت.

مدیرکل بازرسی استان همدان تأکید کرد: رویکرد این سازمان صرفاً کشف تخلف و برخورد پس از وقوع آن نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با ارائه مشاوره کارشناسی به مدیران، شناسایی موانع قانونی و اجرایی و اصلاح فرآیندهای اداری و بانکی، از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به منابع عمومی جلوگیری کرده و زمینه تسریع در خدمت‌رسانی را فراهم کنیم.

رفع موانع تولید در ۴۰ واحد صنعتی

شهبازی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را از محورهای فعالیت سازمان بازرسی عنوان کرد و گفت: در همین راستا، از ۴۰ واحد تولیدی بازدید و برای رفع مشکلات آن‌ها پیگیری‌های لازم انجام شده است که پیگیری تأمین خوراک پتروشیمی هگمتانه از جمله این اقدامات به شمار می‌رود.

وی همچنین از برخورد قانونی با واگذاری‌های راکد زمین در شهرک‌های صنعتی خبر داد و افزود: در این زمینه، ۲۵ قرارداد واگذاری زمین فسخ شده تا اراضی مربوطه مجدداً در اختیار سرمایه‌گذاران واجد صلاحیت قرار گیرد و از ظرفیت آن‌ها برای توسعه تولید و اشتغال استفاده شود.

تمرکز بر فرار مالیاتی و تخلفات اقتصادی

مدیرکل بازرسی استان همدان با اشاره به ضرورت مقابله با مفاسد اقتصادی و صیانت از حقوق عمومی اظهار کرد: برخورد با بدهکاران کلان بانکی، فرار مالیاتی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز، انشعابات غیرمجاز، فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمزارز و حفر چاه‌های غیرمجاز از جمله محورهای مورد توجه در نظارت‌های این سازمان است.

وی با اشاره به شکایات مردمی از عملکرد شهرداری‌ها و نظام مهندسی افزود: بخش قابل توجهی از شکایات مطرح‌شده در این حوزه‌ها به موضوع تعارض منافع مربوط می‌شود؛ از این‌رو، نظارت ویژه بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.

معرفی ۵۲ مدیر و کارمند متخلف

به مراجع رسیدگی

شهبازی در ادامه با تأکید بر برخورد با تخلفات اداری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه با مفاسد اداری، ۵۲ نفر از کارکنان و مدیران دستگاه‌های مورد بازرسی به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی معرفی

شده‌اند.

وی صیانت از حقوق مردم، حفظ منابع عمومی و ارتقای سلامت اداری را از اهداف اصلی فعالیت‌های نظارتی سازمان بازرسی دانست و بر تداوم پیگیری تخلفات و اصلاح فرآیندهای ناکارآمد در دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد.