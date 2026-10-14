یک اشتباه ساده هنگام ابتلا به آنفلوآنزا می‌تواند ویروس را به اعضای خانواده و اطرافیان منتقل کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، آنفلوآنزا از بیماری‌های ویروسی شایع و واگیردار است که می‌تواند در مدت کوتاهی از یک فرد بیمار به اعضای خانواده، همکاران و اطرافیان منتقل شود. رعایت نکردن برخی نکات ساده در زمان بیماری، نه‌تنها روند بهبودی فرد را دشوارتر می‌کند، بلکه احتمال انتقال ویروس به دیگران را نیز افزایش می‌دهد.

خوددرمانی و مصرف خودسرانه دارو؛ یکی از اشتباه‌های رایج

یکی از خطاهای رایج هنگام ابتلا به علائم بیماری، خوددرمانی و مصرف خودسرانه دارو است. به‌ویژه مصرف آنتی‌بیوتیک بدون تجویز پزشک اقدامی نادرست است؛ زیرا آنتی‌بیوتیک‌ها برای درمان عفونت‌های باکتریایی کاربرد دارند و بر ویروس‌هایی مانند عامل آنفلوآنزا اثر مستقیمی ندارند.

همچنین قطع زودهنگام داروهای تجویزشده یا تغییر مقدار و زمان مصرف آنها بدون مشورت پزشک می‌تواند روند درمان را با مشکل مواجه کند.

استراحت و مصرف مایعات را جدی بگیرید

در دوران بیماری، استراحت کافی و مصرف مایعات از اقدامات مهم برای کمک به بدن در روند بهبودی است. بی‌توجهی به استراحت و ادامه فعالیت‌های روزمره با وجود علائم بیماری می‌تواند فشار بیشتری به بدن وارد کند.

مصرف مایعات کافی نیز به جلوگیری از کم‌آبی بدن کمک می‌کند؛ به‌ویژه زمانی که بیمار دچار تب، تعریق یا کاهش اشتها شده است.

با وجود بیماری به مدرسه و محل کار نروید

یکی دیگر از رفتارهای پرخطر، حضور فرد بیمار در مدرسه، دانشگاه، محل کار یا محیط‌های شلوغ است. فردی که علائم بیماری دارد، حتی در صورت خفیف بودن نشانه‌ها، می‌تواند ویروس را به اطرافیان منتقل کند.

بنابراین بهتر است در دوره بیماری تا حد امکان از دیگران فاصله گرفته و از حضور غیرضروری در محیط‌های جمعی خودداری شود.

سرفه و عطسه بدون پوشاندن دهان؛ راهی برای انتشار ویروس

سرفه و عطسه بدون رعایت آداب بهداشتی می‌تواند باعث انتشار قطرات تنفسی و انتقال ویروس شود. پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه، ترجیحاً با دستمال یا قسمت داخلی آرنج، یکی از اقدامات ساده برای کاهش احتمال انتقال بیماری است.

همچنین شست‌وشوی منظم دست‌ها با آب و صابون و پرهیز از لمس چشم، بینی و دهان با دست‌های آلوده، اهمیت زیادی دارد.

وسایل شخصی را با دیگران به اشتراک نگذارید

در دوران بیماری بهتر است وسایل شخصی مانند لیوان، قاشق، حوله و سایر لوازم مورد استفاده مشترک قرار نگیرند. رعایت این نکات به‌ویژه در محیط‌های خانوادگی که تماس نزدیک میان افراد بیشتر است، می‌تواند به کاهش زنجیره انتقال بیماری کمک کند.

علائم شدید را جدی بگیرید

در صورتی که علائم بیماری شدید یا غیرعادی باشد، نباید مراجعه به پزشک به تأخیر بیفتد. بروز مشکلات تنفسی، تنگی نفس، درد قفسه سینه، ضعف شدید، اختلال هوشیاری، تب پایدار یا بدتر شدن وضعیت عمومی بیمار از مواردی است که نیاز به ارزیابی پزشکی دارد.

افراد سالمند، کودکان خردسال، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای نیز باید در صورت ابتلا، توجه بیشتری به علائم داشته باشند و در صورت نگرانی با پزشک مشورت کنند.

سلامت فردی، بخشی از سلامت جامعه است

پیشگیری از گسترش آنفلوآنزا تنها به مراقبت از خود محدود نمی‌شود. فرد بیمار با رعایت فاصله، استراحت در منزل، رعایت بهداشت دست و تنفس و پرهیز از خوددرمانی می‌تواند از انتقال بیماری به اعضای خانواده و جامعه جلوگیری کند.

در نهایت، یک تصمیم درست در زمان بیماری می‌تواند از شکل‌گیری زنجیره‌ای از ابتلا جلوگیری کند؛ چراکه مراقبت از سلامت خود، در واقع مراقبت از سلامت دیگران نیز هست.