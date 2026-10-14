خودتجویزی شاید ساده‌تر از مراجعه به پزشک به نظر برسد، اما مقایسه عوارض آن با درمان اصولی، واقعیت دیگری را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در خانه همه ایرانی‌ها یک داروخانه کوچک داخل یخچال یا کابینت که پر از داروهای غیرمصرفی و تاریخ گذشته است وجود دارد تا در صورت نیاز استفاده شود.

مصرف صحیح و به اندازه دارو یکی از مهم‌ترین اصول در روند درمان و پیشگیری از عوارض ناخواسته است؛ با این حال، تغییر خودسرانه مقدار یا زمان مصرف، قطع دارو پس از بهبود علائم و استفاده از داروی تجویزشده برای دیگران، می‌تواند سلامت فرد را با خطر مواجه کند. کارشناسان بر ضرورت مصرف دارو مطابق دستور پزشک یا داروساز تأکید دارند.

دارو را دقیقاً مطابق دستور مصرف کنید

گاهی یک قرص کوچک می‌تواند بخش مهمی از روند درمان باشد، اما اثربخشی و ایمنی آن زمانی تضمین می‌شود که دارو مطابق دستور پزشک مصرف شود.

پزشک هنگام تجویز دارو، مقدار مصرف، زمان استفاده و طول دوره درمان را با توجه به شرایط جسمی، بیماری، سایر داروهای مصرفی و نیازهای درمانی بیمار تعیین می‌کند. بنابراین تغییر خودسرانه دوز دارو، کم یا زیاد کردن دفعات مصرف و تغییر زمان مصرف می‌تواند روند درمان را مختل کند.

احساس بهبودی به معنای پایان درمان نیست

یکی از اشتباهات رایج، قطع دارو به محض کاهش علائم بیماری است. در برخی بیماری‌ها، برطرف شدن نشانه‌ها به معنای پایان کامل بیماری نیست و قطع زودهنگام دارو می‌تواند باعث بازگشت علائم یا کاهش اثربخشی درمان شود.

به همین دلیل، بیمار باید دوره درمان را طبق دستور پزشک ادامه دهد و در صورت بروز مشکل یا عارضه، پیش از ایجاد تغییر در مصرف دارو با پزشک یا داروساز مشورت کند.

داروی دیگران را مصرف نکنید

شباهت علائم بیماری در دو نفر به این معنا نیست که داروی یکسانی برای هر دو مناسب است. شرایط جسمی، سابقه بیماری، سن، داروهای همزمان و حتی حساسیت‌های دارویی افراد با یکدیگر متفاوت است.

از این رو، مصرف دارویی که برای فرد دیگری تجویز شده، حتی در صورت مشاهده علائم مشابه، می‌تواند عوارض ناخواسته ایجاد کند یا با سایر داروهای فرد تداخل داشته باشد.

اگر مصرف دارو را فراموش کردیم چه کنیم؟

فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو ممکن است برای هر فردی اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی بهتر است بیمار بدون حدس و تصمیم‌گیری شخصی، درباره نحوه ادامه مصرف از پزشک یا داروساز راهنمایی بگیرد.

همچنین در صورت مشاهده عوارض یا داشتن هرگونه ابهام درباره نحوه مصرف دارو، بهتر است به جای قطع یا تغییر خودسرانه دارو، موضوع با پزشک یا داروساز در میان گذاشته شود.

مصرف صحیح دارو؛ بخشی از مراقبت از سلامت

دارو ابزاری برای کمک به درمان و حفظ سلامت است، اما استفاده نادرست از آن می‌تواند به جای کمک، مشکلات جدیدی ایجاد کند. رعایت دوز، زمان و مدت مصرف، توجه به هشدارهای پزشک و خودداری از مصرف داروهای دیگران، از ساده‌ترین اقداماتی است که می‌تواند ایمنی درمان را افزایش دهد.

مراقبت از سلامت از تصمیم‌های کوچک آغاز می‌شود؛ یکی از مهم‌ترین آنها این است که دارو را همان‌طور مصرف کنیم که پزشک یا داروساز توصیه کرده است.