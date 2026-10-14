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کد خبر: ۳۴۰۰۴۲
تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
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کشف ۱۳ دستگاه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال در تالش

تالش ـ خبرنگار کیهان:
 فرمانده انتظامی تالش از کشف ۱۳ دستگاه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال به ارزش ۱۸ میلیارد ریال و دستگیری ۳ متهم در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ «عباس حقیقی‌نیا» اظهار داشت: در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس آگاهی پس از شناسایی محل‌های استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز و هماهنگی قضایی، از ۲ منزل و یک مغازه بازرسی کردند.
وی افزود: در این عملیات ۱۳ دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف و ۳ متهم ۲۷، ۳۱ و ۳۳ ساله دستگیر شدند. متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

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