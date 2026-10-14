درگیری پلیس با معترضان در سومین هفته اعتراضات فرانسه گوش مردم دیگر بدهکار ماکرون نیست

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علی‌رغم درخواست ماکرون برای حفظ آرامش معترضان فرانسوی بار دیگر در سومین هفته اعتراضات به خیابان‌ها آمدند و مطالبات خود را فریاد زدند. گزارش‌ها از درگیری شدید بین مردم و پلیس حکایت دارد.

اعتراض دانش‌آموزان دبیرستان‌های فرانسه که با حمایت گروه‌های مختلف معلمان، کارگران و دانشجویان و حتی برخی چهره‌های سیاسی همراه شده، همچنان ادامه دارد و دیگر از مطالبات صنفی عبور کرده و به خروج فرانسه از ناتو و حتی برکناری آمانوئل ماکرون از ریاست جمهوری نیز رسیده است. این اعتراضات به سایر کشورها نیز مثل یونان، آلبانی و بلژیک نیز کشیده شده است. وحشیگری پلیس فرانسه در سرکوب اعتراضات صدای خیلی از فعالان حقوق بشر و حتی سازمان ملل را نیز درآورده است. گزارش‌ها حاکی است تاکنون بیش از 7 هزار تن که بیشتر آنها نیز زیر سن قانونی هستند توسط پلیس بازداشت شده‌اند.

روز سه‌شنبه نیز دانش‌آموزان و دانشجویان در شهرهای مختلف فرانسه در سومین هفته اعتراضات خود بار دیگر به خیابان‌ها آمدند؛ اعتراضاتی گسترده در شهرهای بزرگ فرانسه که همچون روزهای گذشته به خشونت و زدوخورد با پلیس انجامید. تصاویر این اعتراضات در کنار تصاویری از ماشین‌های آبپاشی که سعی در متفرق کردن معترضان داشتند، به سرعت و به شکلی گسترده در فضای مجازی منتشر و دست به دست شد. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، بنابر اعلام ائتلاف مشترک اتحادیه‌های دانشجویی و دانش‌آموزی، حدود ۴۸۰ هزار نفر و بر اساس آمار وزارت کشور، ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ نفر در سراسر فرانسه دست به تظاهرات زدند.

مجروحیت 900 پلیس و 200 دانش‌آموز

برخورد خشونت‌آمیز با معترضان که بیشتر زیر سن قانونی هستند همچنان نگرانی‌ها و واکنش‌های بین‌المللی را برمی‌انگیزد. این در حالی است که روزنامه فرانسوی «لوفیگارو» اعلام کرد که تنها در جنوب فرانسه نزدیک به یک هزار نفر بازداشت شده‌اند که بیشتر آنان زیر سن قانونی هستند و این بازداشت نخستین پرونده قضائی آنان محسوب می‌شود. با این‌حال وزارت کشور فرانسه هم اعلام کرد: از زمان آغاز اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی در ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور) «نزدیک به ۹۰۰» نیروی پلیس و ژاندارم مجروح شده‌اند.خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد: از زمان آغاز اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی، بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز و ۱۴۷ تن از کارکنان وزارت آموزش ملی دچار جراحت شده‌اند.رسانه‌های فرانسه همچنین خبر دادند که از زمان آغاز جنبش اعتراضی دانش‌آموزان دبیرستانی، تاکنون ۳۶ مورد تحقیقات توسط «بازرسی کل پلیس ملی» (IGPN) که به عنوان «پلیسِ پلیس» شناخته می‌شود، درخصوص خشونت‌ها آغاز شده است لوران نونز، وزیر کشور فرانسه در جلسه استماع کمیسیون حقوقی سنا با موضوع حفظ نظم عمومی، تصریح کرد: تاکنون ۳۶ مورد ارجاع داشته‌ایم که از این تعداد، چهار مورد شامل جراحات منجر به نقص عضو بوده است. همچنین ۶ مورد جراحت شدید نیز وجود دارد. بدین ترتیب، این موارد حدود ۱۰ مورد از مجموع ۳۶ پرونده را تشکیل می‌دهند.

نقطه عطف زندگی جوانان فرانسوی

همزمانی این اعتراضات با ماه‌های پایانی دوره دوم ریاست جمهوری امانوئل ماکرون، این اعتراضات را به مباحث سیاسی انتخابات پیوند زده است.رادیو فرانسه در گزارشی از این اعتراضات به عنوان نقطه عطف زندگی سیاسی جوانان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یاد کرده چرا که دانش‌آموزان که هنوز شرط سنی برای حضور در انتخابات را ندارند به مباحث سیاسی علاقه‌مند شده و وارد یک جریان سیاسی شده‌اند.

در همین حال بر اساس گزارش‌ها، احزاب سیاسی مختلف نیز تلاش می‌کنند تا با حمایت از این اعتراضات و برحق دانستن آن، به جریان به راه افتاده بپیوندند و از قدرت اعتراضات و فضای ایجاد شده برای مطرح کردن انتقادات خود به دولت استفاده و یا یکدیگر را به بهره‌داری از شرایط متهم کنند. آنچه مسلم است نگرانی اصلی مصادره خشم و مطالبه دانش‌آموزان به نفع احزاب سیاسی است.از سوی دیگر کنفدراسیون عمومی کار(CGT) که بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری فرانسه است اعلام کرده در اعتراضات ۱۷ اکتبر (شنبه۲۵ مهر) شرکت خواهد کرد تا «از مصادره این حرکت توسط جریان راست افراطی نیز جلوگیری کند.»کنفدراسیون عمومی کار اعلام کرد: هر جا که شرایط اجازه دهد، فعالان ما در کنار کسانی که دست به بسیج نیرو می‌زنند یعنی دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان، حقوق‌بگیران و بازنشستگان، حضور خواهند داشت.

فرانسه غرق در بحران

روزنامه اتریشی استاندارد هم در مطلبی با اشاره به شعله‌ور شدن مجدد اعتراضات دانش‌آموزی نوشته است: امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهورفرانسه پیش از پنجمین مرحله اعتراضات روز سه‌شنبه، از معترضان خواسته بود «آرامش و نظم» را حفظ کنند. اما ملت فرانسه مدت‌هاست که دیگر به این حرف‌ها گوش نمی‌دهد. به نوشته این روزنامه در جریان اعتراضات جدید روز سه‌شنبه 200 دبیرستان از 3700 دبیرستان مسدود شدند. اتحادیه‌ها، والدین، وکلا و سیاستمداران چپ‌گرا در بسیاری از شهرها به این تظاهرات پیوستند و تلاش کردند تا «همگرایی مبارزات» را ایجاد کنند. رسانه‌ها از برخی درگیری‌ها و خشونت‌ها خبر دادند.

به گزارش تسنیم به نقل از «استاندارد» اعتراضات مدارس در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه بار دیگر با عملیات گسترده پلیس و خشونت پایان یافت. در پاریس، پلیس گزارش داد که از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور علیه آشوبگرانی که راهپیمایی معترضان را احاطه کرده بودند و به سمت آنها اشیاء پرتاب کرده و به مغازه‌ها و کافه‌ها آسیب رسانده بودند، استفاده کرده است. تظاهرکنندگان همچنین آتش روشن کردند، سعی در ایجاد موانع داشتند و طنابی را روی زمین کشیدند تا مانع پیشروی مأموران پلیس شوند. یک ماشین پارک شده به آتش کشیده شد.پلیس در شهر لیون همچنین از حمله گروهی بسیار پرخاشگر به مأموران، مغازه‌ها و یک پمپ بنزین در ابتدای تظاهرات خبر داد. این تجمع پراکنده شد و پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کرد. چندین مأمور زخمی شدند.

به نوشته این رسانه در پاریس، همزمان با آغاز بررسی بودجه آتی توسط مجلس ملی، تظاهرکنندگان به سمت نزدیکی محل اقامت نخست‌وزیر راهپیمایی کردند. جوانان خواستار 10 میلیارد یورو بودجه اضافی برای آموزش و پرورش هستند. تاکنون، بودجه سال آینده شامل 1.2 میلیارد یورو هزینه اضافی است. دولت همچنین متعهد شده است که بیش از 3000 معلم جایگزین را در مدت کوتاهی برای مقابله با بدترین تعطیلی کلاس‌ها به کار گیرد. با این حال، این برای معترضان و اتحادیه‌ها کافی نیست.

استاندارد با اشاره به این که فرانسه غرق در بحران است نوشته است: فرانسه نه تنها با بحران مدارس، بلکه با بحران مالی حداقل به همان شدت نیز مواجه است.بدهی ملی

3.6 تریلیون یورویی، هفته‌هاست که نرخ بهره را افزایش داده است. در برخی روزها، خزانه‌داری بیش از پنج درصد بهره برای اوراق قرضه 10 ساله،‌، پرداخت می‌کند.در پاریس، شبح ترویکا، که از بحران یونان با آن آشنا هستیم، در حال حاضر کشور را در بر گرفته است و این پرسش مطرح است که آیا صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا به زودی مجبور به اعمال اقدامات ریاضتی بر فرانسوی‌ها خواهند شد؟در این پس‌زمینه تاریک، مجلس ملی فرانسه بحث خود را در مورد بودجه 2027 روز سه‌شنبه آغاز کرد.با این حال، این بودجه به میلیاردها دلار هزینه‌های جدید اشاره نمی‌کند، بلکه به صرفه‌جویی اشاره دارد. چپ‌ها آن را ریاضت اقتصادی می‌نامند و علیه آن بسیج شده‌اند.