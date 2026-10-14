گسترش اعتراضات در جمهوری آذربایجان به ممنوعیت حجاب در مدارس این کشور توسط دولت الهام علی‌اف ادامه دارد. در ادامه این اعتراضات گزارش‌ها حاکی است زنان آذربایجانی هم به پویش حجاب در شبکه‌های اجتماعی پیوسته‌اند.

اعتراض‌ها در جمهوری مسلمان آذربایجان به اقدام بی‌شرمانه دولت «الهام علی‌اف» نسبت به ممنوعیت حجاب در مدارس این کشور روز به روز در حال گسترش است. مردم می‌گویند دولت این کشور جرات این کار را ندارد و این رژیم صهیونیستی بوده است که این اقدام ضد دینی را به علی‌اف دیکته کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد پویشی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است که زنان غیر محجبه نیز در مخالفت با این اقدام ضد دینی دولت علی اف حجاب به سر کرده و تصاویر و ویدئوهای آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. برخی گزارش‌ها از بازداشت دست کم 200 معترض به بی‌حجابی اجباری طی روزهای اخیر حکایت دارد.