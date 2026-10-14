تیم ملی والیبال ایران با وجود افزایش امتیازات خود در رنکینگ فدراسیون جهانی، سال ۲۰۲۶ را با سقوط سه‌پله‌ای و قرار گرفتن در رتبه نوزدهم جهان به پایان رساند.

پرونده مسابقات ملی والیبال در سال ۲۰۲۶ بسته شد و تیم ملی ایران با وجود کسب امتیازات بیشتر، در رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) با سه پله سقوط مواجه شد و در جایگاه نوزدهم قرار گرفت. ملی‌پوشان والیبال ایران سال ۲۰۲۵ را با ۲۰۹.۰۲ امتیاز و در رتبه شانزدهم جهان به پایان رسانده بودند. امسال، با وجود افزایش امتیاز کل ایران به ۲۲۴، جایگاه این تیم در رده‌بندی جهانی تا رتبه نوزدهم تنزل پیدا کرد. البته از مجموع ۲۲۴ امتیاز ثبت‌شده برای ایران، ۱۰ امتیاز از سوی فدراسیون جهانی به حساب تیم ملی منظور شده است. به این ترتیب، ایران در عمل توانسته است ۱۵ امتیاز به امتیازات واقعی خود نسبت به سال گذشته اضافه کند، اما با این وجود، سه پله در رنکینگ جهانی سقوط کرده است.