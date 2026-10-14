ماندگارترین نبردهای یزدانی و تیلور از نگاه اتحادیه جهانی کشتی

اتحادیه جهانی کشتی با انتشار تصاویری از پیروزی تاریخی حسن یزدانی مقابل دیوید تیلور در فینال جهانی ۲۰۲۱، خاطره روزهای طلایی ستاره ایران را زنده کرد.

اتحادیه جهانی کشتی ویدیویی از تقابل تاریخی حسن یزدانی و دیوید تیلور در فینال رقابت‌های جهانی ۲۰۲۱ اسلو منتشر کرد؛ دیداری که به نخستین پیروزی نماینده ایران برابر رقیب آمریکایی‌اش انجامید. اتحادیه جهانی کشتی در توضیح این ویدیو، به سه پیروزی قبلی تیلور برابر یزدانی، از جمله در فینال المپیک توکیو، اشاره کرده و نوشته است که یزدانی در اسلو سرانجام معادله این رقابت را تغییر داد و با برتری ۶ بر ۲، سومین عنوان قهرمانی جهان خود را به دست آورد. این پیروزی نه‌تنها طلسم شکست‌های یزدانی مقابل تیلور را شکست، بلکه یکی از خاطره‌انگیزترین لحظات کشتی ایران در سال‌های اخیر را رقم زد؛ نبردی که همچنان در میان علاقه‌مندان به کشتی جایگاه ویژه‌ای دارد.

حالا یزدانی در فصل تازه‌ای از دوران ورزشی خود قرار دارد. او پس از پشت‌سر گذاشتن دوران مصدومیت و جراحی شانه، به وزن ۹۷ کیلوگرم رفته و با عبور از امیرعلی آذرپیرا، بار دیگر سهمیه حضور در مسابقات جهانی را به دست آورده است. در شرایطی که یزدانی خود را برای چالشی تازه در وزنی متفاوت آماده می‌کند، بازنشر تصاویر آن پیروزی تاریخی یادآور روزهایی است که او در ۸۶ کیلوگرم بر قله کشتی جهان ایستاد؛ قهرمانی که حالا به‌دنبال نوشتن فصلی تازه در کارنامه پرافتخار خود است.