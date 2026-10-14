ابهام در اساسنامه، چالش جدی انتخابات فدراسیون ژیمناستیک

انتخابات فدراسیون ژیمناستیک در حالی برگزار می‌شود که ابهاماتی مطرح شده و همین مسئله شاید چالش‌برانگیز باشد.

انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک قرار است روز دوشنبه 27 مهرماه برگزار شود؛ انتخاباتی که با تأیید صلاحیت پنج نامزد وارد مرحله نهایی شده، اما ابهام درباره اساسنامه حاکم بر مجمع، برگزاری آن را با پرسش‌هایی جدی مواجه کرده است.

موضوعی که در صورت حل‌نشدن، می‌تواند علاوه بر ایجاد چالش در روند انتخابات، زمینه‌ساز اختلاف با فدراسیون جهانی ژیمناستیک (FIG) شود. حمزه امین‌منش، احمد بهاری، هادی خناری‌نژاد، مقداد قلندرپور و حبیب نوظهوری پنج نامزدی هستند که صلاحیت آنها برای حضور در رقابت ریاست فدراسیون تأیید شده است. با این حال، در فاصله باقی‌مانده تا برگزاری مجمع، مسئله اساسنامه و تفاوت‌های موجود میان نسخه داخلی و نسخه مورد تأیید فدراسیون جهانی، به یکی از مهم‌ترین ابهام‌های این انتخابات تبدیل شده است. مهم‌ترین پرسش درباره انتخابات 27 مهرماه این است که مجمع قرار است براساس کدام نسخه از اساسنامه برگزار شود؛ نسخه‌ای که چند سال قبل به فدراسیون جهانی ارسال شده و تأییدیه FIG را دریافت کرده، یا اساسنامه داخلی و تیپیکال مورد استفاده در کشور. اهمیت این موضوع به تفاوت‌های موجود میان دو متن بازمی‌گردد؛ تفاوت‌هایی که می‌توانند بر شرایط نامزدی و اعتبار فرآیند انتخابات اثر بگذارند. یکی از موارد بحث‌برانگیز، حداقل مدرک تحصیلی موردنیاز برای نامزدهای ریاست فدراسیون است. براساس اعلام خبرگزاری تسنیم، در اساسنامه مورد تأیید فدراسیون جهانی، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا مدرک هم‌طراز آن در نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که در اساسنامه داخلی، حداقل مدرک موردنیاز کارشناسی عنوان شده است. بنابراین، اختلاف بر سر یک بند مشخص می‌تواند به مسئله‌ای فراتر از یک تفاوت اداری تبدیل شود و پرسش‌هایی درباره انطباق شرایط نامزدها با مقررات مورد تأیید نهاد بین‌المللی ایجاد کند. نکته قابل‌توجه آن است که یکی از نامزدهای تأییدصلاحیت‌شده دارای مدرک کارشناسی است. در صورتی که اساسنامه مورد تأیید FIG ملاک عمل قرار گیرد و شرط کارشناسی ارشد بدون استثنا لازم‌الاجرا باشد، وضعیت این نامزد می‌تواند محل بحث قرار گیرد. در چنین شرایطی، احتمال طرح موضوع در فدراسیون جهانی و بررسی انطباق فرآیند انتخابات با مقررات مورد تأیید این نهاد وجود دارد. حتی احتمال بروز اختلاف بر سر اعتبار نتیجه انتخابات نیز مطرح است؛ هرچند ابطال انتخابات یا هرگونه مداخله مستقیم FIG را نمی‌توان بدون اعلام موضع رسمی یا مستندات معتبر، قطعی دانست.