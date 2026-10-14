اخبار ورزش جهان

رونالدو و ستاره‌ها در فکر فرار از عربستان

عربستان سعودی چند سال پیش چندین و چند ستاره بزرگ بین‌المللی را با هزینه گزاف به این کشور آورد و کریستیانو رونالدو سرگل پروژه این کشور برای ریبرند کردن فوتبالش بود. اما سیاست‌های اشتباه و تجاوزکارانه علیه یمن و پاسخ‌های انصارالله برای دفاع از ملت یمن مثل تیر خلاصی بر سیاست‌های فوتبال عربستان بوده است. جدیدترین گزارش‌ها حاکی از این است که ستاره‌های بین‌المللی عربستان از ناامنی در شهرهای این کشور خسته شده و به‌دنبال فرار هستند. رسانه‌های بین‌المللی از گاردین انگلیس گرفته تا آاِس در اسپانیا در گزارش‌هایی که دیروز منتشر کردند، می‌گویند بسته‌شدن فرودگاه‌ها بعد از حملات موشکی و پهپادی اخیر در عربستان، ستاره‌های خارجی را نگران کرده است. نگرانی آنها بی‌دلیل هم نیست، سازمان لیگ عربستان وادار به لغو بازی‌های تیم‌های بزرگ شده است. فوتبالیست‌های خارجی اخبار را می‌خوانند و حتی اخبار سانسورشده به دست‌شان برسد کسی نمی‌تواند جلوی شنیدن صدای انفجارها را بگیرد. وقتی بازی‌های بزرگ لیگ عربستان لغو می‌شود و به تعویق می‌افتد، هیچ‌کس نمی‌تواند به ستاره‌های خارجی بگوید: نه، جایی نروید، اینجا امن و امان است.

این شرایط حتی برگزاری تورنمنت‌های بزرگ پیش‌رو در عربستان را هم با ابهام مواجه کرده است. مسابقات رالی داکار در ژانویه ۲۰۲۷ و از آن مهم‌تر رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۲۷، دو رویداد معتبری هستند که در صورت ادامه این ناامنی‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهند شد. با وجود این فضای پرتنش، بازی دوشنبه‌شب النصر مقابل نفتچی فرغانه ازبکستان در لیگ نخبگان آسیا انجام شد، هرچند تهدید امنیتی در پایتخت باعث شد سوت شروع مسابقه با یک ساعت تأخیر به صدا درآید. کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی النصر در این دیدار گل شماره ۹۸۱ دوران فوتبال خود را به ثمر رساند ولی در گزارش آاِس اشاره شده که حتی رونالدو هم به فکر ترک عربستان است.