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کد خبر: ۳۳۹۹۹۶
تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۸
سرویس کیهان » اخبار
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ورود مجلس به ماجرای ابطال انتخابات فدراسیون‌های ورزشی

عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون ورزش مجلس خواستار شفاف‌سازی وزارت ورزش درباره نحوه برگزاری انتخابات فدراسیون‌ها شد.
روح‌الله لک علی‌آبادی نماینده مردم دورود و ازنا، عضو هیئت‌رئیسه و سخنگوی فراکسیون ورزش در مورد ابطال یا ایجاد چالش‌های حقوقی در انتخابات برخی فدراسیون‌های ورزشی گفت: در ماه‌های اخیر شاهد ابطال یا بروز چالش‌های حقوقی در انتخابات برخی فدراسیون‌ها از جمله سوارکاری، ورزش‌های دانشگاهی، پرورش‌اندام و تکواندو بوده‌ایم.  این اتفاقات نیازمند بررسی جدی است و باید مشخص شود چرا فرآیندهایی که در وزارت ورزش‌وجوانان طی می‌شود، در برخی موارد پس از برگزاری انتخابات با ایرادات و چالش‌های حقوقی مواجه می‌شود. وقتی انتخابات یک فدراسیون برگزار می‌شود، انتظار این است که همه مراحل آن از ابتدا تا انتها با رعایت دقیق قوانین، مقررات و الزامات حقوقی انجام شده باشد تا پس از برگزاری انتخابات شاهد ابطال یا ایجاد اختلافات حقوقی نباشیم.
سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس ادامه داد: واقعاً باید پرسید در وزارت ورزش چه خبر است؟ چرا در فاصله‌های کوتاه شاهد چنین اتفاقاتی در انتخابات چند فدراسیون هستیم؟ این مسئله هم برای جامعه ورزش سؤال ایجاد می‌کند و هم می‌تواند موجب بی‌ثباتی مدیریتی در فدراسیون‌ها شود. نباید اجازه بدهیم اختلافات حقوقی پس از برگزاری انتخابات، ورزش کشور را وارد چرخه‌ای از ابطال، برگزاری مجدد انتخابات و بلاتکلیفی مدیریتی کند. پیشگیری از این اتفاقات قطعاً کم‌هزینه‌تر از اصلاح آنها پس از صدور رأی قضایی است.

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