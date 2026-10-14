سرویس ورزشی-

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، بعد از صحبت‌های انتقادی علیرضا دبیر درباره مدیران این فدراسیون و موجی که آن صحبت‌ها به راه انداخت، فی‌الفور راهی فدراسیون کشتی شد تا با دبیر دیداری داشته باشد. علیرضا دبیر نیز با حضور در فدراسیون فوتبال، این حضور تاج را پاسخ داد تا به این شکل، اختلافات طرفین، حداقل در ظاهر، پایان یابد.

اینکه دو رئیس فدراسیون بعد از چند روز درگیری کلامی، این‌گونه در کنار هم قرار گرفتند و پشت در‌های بسته حرف‌هایشان را زدند، اتفاق مثبتی است؛ اما اینجا یک موضوع مهم باید در نظر گرفته شود؛ موضوعی که بعد از صحبت‌های تند دبیر درباره مسائل مشکوک و فساد در فوتبال، ذهن علاقه‌مندان به این رشته را مشوش کرده است؛ بحث برخی تحرکات که دبیر درباره آنها هشدار داده و سیگنال‌هایی فرستاده بود.

اگر این دیدار و این آشتی‌کنان برای هم‌صدایی دو رئیس فدراسیون در مسیر مبارزه با فساد و مقابله با همان افرادی بوده که دبیر گفته بود از داخل کشور با دشمنان این کشور ارتباط دارند، اتفاقی است که باید از آن استقبال کرد. با این حال، مسئله اصلی اینجاست که آیا این دیدار قرار است به روشن‌شدن ابعاد ادعا‌های مطرح‌شده کمک کند یا صرفاً به ماجرایی که سروصدای زیادی به پا کرده بود، پایان دهد؟

اگر چنین ملاقات‌هایی فقط برای پایان‌دادن به یک پرونده پرسروصدا صورت گرفته باشد، باید به‌شدت نگران شد. اختلافات و درگیری‌های لفظی میان مدیران ورزشی، هرچقدر هم که تند و پرحاشیه باشند، زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که پای ادعا‌هایی جدی درباره سلامت مدیریت و اتفاقات پشت‌پرده به میان آمده باشد. در چنین شرایطی، کنار هم قرار گرفتن دوطرف و پایان‌یافتن ظاهری اختلافات، به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی پرسش‌های ایجادشده باشد.

در این ماجرا، برخی مباحث مطرح‌شده نشان داد که شرایط فدراسیون فوتبال آشفته‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کردیم و همه انتقادات نیز به شکل و شیوه غلط مدیریت یا مسائل فنی برنمی‌گردد؛ بلکه به نظر می‌رسد پای مسائل خطرناک‌تری در میان باشد. همین موضوع ضرورت شفاف‌سازی را دوچندان می‌کند و اجازه نمی‌دهد ماجرا صرفاً با یک دیدار و چند تصویر مشترک به فراموشی سپرده شود.

از همین‌رو، هم علیرضا دبیر، به‌عنوان فردی که آن اتهامات را متوجه برخی فدراسیون‌نشینان کرده، باید درباره ادعا‌های خود شفاف‌سازی کند و توضیحات روشنی درباره مصادیق و مستندات حرف‌هایش ارائه دهد و هم نهاد‌های نظارتی باید با جدیت به موضوع ورود کنند و اجازه ندهند اگر تخلف یا فسادی در میان است، پشت روابط و ملاحظات مدیریتی پنهان بماند.

بحث اصلی، اختلاف یا آشتی دو رئیس فدراسیون نیست؛ مسئله این است که بعد از مطرح‌شدن چنین ادعاهایی، افکار عمومی حق دارد بداند واقعاً چه اتفاقی افتاده است. اگر حرف‌های مطرح‌شده مستند است، باید ابعاد آن روشن شود و اگر ادعا‌ها مبنای مشخصی ندارد، این موضوع هم باید شفاف اعلام شود. در غیر این صورت، پایان‌یافتن اختلافات در ظاهر، تنها صورت‌مسئله را پاک می‌کند و پرسش‌های جدی‌تری را درباره آنچه در فدراسیون فوتبال می‌گذرد، بی‌پاسخ می‌گذارد لذا از علیرضا دبیر انتظار می‌رود که با یک دیدار و آشتی‌کنان ادعای مهم خود را مسکوت نگه ندارد و اگر درباره تحرکات مخرب عده‌ای در بدنه مدیریتی فوتبال اطلاعات و مستنداتی دارد، آنها را پیگیری کند.