سرویس ورزشی-

سرمربی تیم ملی گفت: تیم ملی خانه ۹۰ میلیون ایرانی است و ان‌شاءالله دعای خیر مردم همراه این تیم خواهد بود.

امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای درباره حواشی مختلف تیم ملی در هفته‌های اخیر صحبت کرد. شاید مهم‌ترین بخش صحبت‌های قلعه‌نویی، اظهارات او درباره توقع از تیم ملی بود. سرمربی تیم ملی گفت که انتظارات باید متناسب با شرایط موجود باشد و در توضیحی درباره جلسه هیئت‌‌رئیسه فدراسیون فوتبال نیز تأکید کرده که کسی از او قول قهرمانی نخواسته است. سرمربی تیم ملی حتی گفته اگر کسی می‌تواند تیم را به نیمه‌نهایی و فینال برساند، مسئولیت را بپذیرد.

با این حال قلعه‌نویی دیروز (چهارشنبه) در صحبت‌های جدیدی که با سایت رسمی فدراسیون فوتبال داشت به نوعی صحبت‌های دیروز خود را اصلاح کرد. او در اظهارات جدید خود قول داد که تیم ملی نسبت به جام ملت‌های قبلی عملکرد بهتری خواهد گرفت که در واقع رسیدن به فینال این رقابت‌هاست. تیم ملی فوتبال در دوره قبلی جام ملت‌های آسیا به نیمه‌نهایی رسیده بود اما مقابل قطر با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد، در نتیجه عملکرد بهتر نسبت به جام قبلی، فینالیست شدن است.

امیر قلعه‌نویی در این گفت‌وگو درباره برنامه‌های آتی مربوط به تیم ملی عنوان کرد: امور مربوط به تیم ملی در ساختمان پک مرکز ملی فوتبال آغاز شده است. برنامه‌های عملیاتی مربوطه به‌صورت ماه‌به‌ماه تنظیم شده و در سرفصل‌های منظم به انجام خواهد رسید.

او ادامه داد: تیم ملی برای جام ملت‌های آسیا با توان مضاعفی آماده خواهد شد و عملکرد تیم ملی در این تورنمنت از جام جهانی و جام ملت‌های قبلی بهتر خواهد بود. تیم ملی به مسئولیت ویژه خود برای این مسابقات آگاه است و برای حضور در جام ملت‌ها لحظه شماری می‌کنیم.

قلعه‌نویی افزود: در نشست هیئت‌رئیسه محترم فدراسیون، گزارش‌های فنی را ارائه کردم. حتماً حتماً حضور در هر مسابقه‌ای به‌ویژه اگر رقابت ملی باشد برای امیر قلعه‌نویی فقط با کسب موفقیت و شادی دل مردم معنا پیدا می‌کند و برای این بازی‌ها هم همین موضوع صدق می‌کند. از هیئت‌رئیسه محترم فدراسیون هم تشکر می‌کنم که در رویکردهای خود در جلسه همین نگاه را دنبال کردند که نشان‌دهنده درایت رئیس و هیئت‌رئیسه است که فشار را از روی تیم برداشتند اما اعضا تیم ملی با همه توان برای رسیدن به موفقیت تلاش خواهند کرد.

سرمربی تیم ملی تأکید کرد: تیم ملی خانه ۹۰ میلیون ایرانی است و دعای خیر مردم ان‌شاءالله همراه این تیم خواهد بود. یقین دارم کیفیت تیم ملی در جام ملت‌های آسیا از مسابقات قبلی بالاتر خواهد بود.

زمان همدلی و حمایت است

اظهارات اخیر امیر قلعه‌نویی درباره برنامه‌های تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام ملت‌های آسیا را می‌توان نشانه‌ای از جدیت کادر فنی برای حضور قدرتمند در این رقابت‌ها دانست؛ هرچند تفاوت لحن سرمربی در صحبت‌های دو روز اخیر، بار دیگر موضوع انتظارات از تیم ملی و مسئولیت‌های پیش‌رو را به بحث گذاشته است.

قلعه‌نویی ابتدا بر ضرورت تناسب انتظارات با شرایط موجود تأکید کرد، اما در اظهارات بعدی از بهبود عملکرد تیم ملی نسبت به جام جهانی و دوره قبلی جام ملت‌ها سخن گفت و عملاً رسیدن به فینال را به‌عنوان هدفی جدی پیش‌روی تیم قرار داد. این تغییر موضع را می‌توان در چارچوب مسئولیت سنگین هدایت تیم ملی و ضرورت پاسخ‌گویی به مطالبه عمومی برای موفقیت ارزیابی کرد.

واقعیت این است که عملکرد تیم ملی در جام جهانی در مجموع، قابل دفاع و امیدوارکننده بود و ظرفیت‌های فوتبال ایران را به نمایش گذاشت. اکنون نیز طبیعی است که با توجه به تجربه به‌دست‌آمده، انتظارها از این تیم برای جام ملت‌های آسیا افزایش یابد. البته تحقق این انتظار، تنها به توانایی بازیکنان و تصمیم‌های کادر فنی وابسته نیست بلکه به برنامه‌ریزی دقیق، فراهم بودن امکانات، مدیریت حاشیه‌ها و همراهی همه ارکان فوتبال کشور نیاز دارد.

از این منظر، تأکید قلعه‌نویی بر آغاز برنامه‌های عملیاتی و تنظیم برنامه‌های ماهانه، زمانی ارزشمند خواهد بود که این برنامه‌ها با حمایت همه‌جانبه فدراسیون فوتبال و همکاری مجموعه‌های مرتبط همراه شود. در مقطع کنونی، نقد و مطالبه‌گری منصفانه جای خود را دارد اما فرسایشی‌کردن اختلاف‌ها و افزایش فشارهای غیرضروری، کمکی به مسیر آماده‌سازی تیم ملی نخواهد کرد. فراموش نکنیم که فوتبال ایران در50 سال گذشته موفق به کسب عنوان قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نشده است. این ناکامی در کنار دشواری‌های شرایط فعلی، مسئولیت تیم ملی و تمام مدیران فوتبال را سنگین‌تر می‌کند. امیدوار می‌رود با همدلی، حمایت و هم‌افزایی، این دوره به فرصتی برای تحقق آرزوی دیرینه فوتبال ایران تبدیل شود و تیم ملی بتواند نتایجی در شأن نام ایران و انتظارات مردم به دست آورد.