تأمین مسکن برای خانوارها بسیار دشوار شده است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: قیمت مسکن به سطحی رسیده که تأمین آن برای بسیاری از خانوارها به‌ویژه کارگران، کارمندان و اقشار کم‌درآمد، بسیار دشوار شده است.

کیانوش گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به کاهش قدرت خرید متقاضیان افزود: قیمت مسکن به سطحی رسیده که تأمین آن برای بسیاری از خانوارها به‌ویژه کارگران، کارمندان و اقشار کم‌درآمد، بسیار دشوار شده است. در شرایطی که توان مالی مردم محدود است و امکان دریافت تسهیلات کافی برای خرید مسکن نیز فراهم نیست؛ تقاضای مؤثر در این بازار با محدودیت مواجه شده و همین مسئله می‌تواند مانعی در برابر رشد شدید قیمت‌ها باشد.

او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال رسیدن میانگین قیمت مسکن در تهران به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع توضیح داد: تهران شهر گسترده‌ای است و مناطق مختلف آن از نظر موقعیت، کیفیت و میزان استقبال متقاضیان تفاوت‌های زیادی دارند؛ بنابراین نمی‌توان یک رقم واحد را به‌عنوان میانگین قیمت مسکن در کل شهر اعلام کرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: پیش‌تر اعلام کرده بودم که قیمت مسکن در تهران از مرز ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع عبور کرده و اکنون نیز می‌توان گفت قیمت‌ها در بسیاری از مناطق به سطوح بالاتری رسیده اما تعمیم رقم ۲۰۰ میلیون تومان به کل شهر تهران دقیق نیست.

گودرزی درباره چشم‌انداز بازار تا پایان سال ۱۴۰۵ گفت: ممکن است با توجه به شرایط اقتصادی و تحولات بازارهای موازی، قیمت مسکن در برخی مقاطع اندکی افزایش یا کاهش پیدا کند اما از نظر من بازار مسکن در سال جاری سقف رشد خود را تجربه کرده و انتظار جهش قیمتی قابل‌توجهی در ادامه سال ندارم. پیش‌بینی من این است که بازار مسکن تا پایان سال با نوسانات محدودی همراه باشد و افزایش قیمت‌ها به شکل جهش‌های شدید و قابل توجه رخ ندهد.