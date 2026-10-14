نرخ تورم آمریکا در ماه سپتامبر (شهریور‌ماه) با افزایشی بیش از پیش‌بینی‌ها مواجه شد و به سه و هفت دهم درصد رسید. افزایش قیمت بنزین و گازوئیل از عوامل اصلی رشد تورم در این ماه بوده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، داده‌های تورمی آمریکا در ماه سپتامبر بالاتر از پیش‌بینی‌های بازار منتشر شد. موضوعی که می‌تواند بر انتظارات سرمایه‌گذاران از مسیر آتی سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد.

بر‌اساس آمار منتشرشده، شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) در سپتامبر نسبت به ماه قبل شش دهم درصد افزایش یافت. در حالی که پیش‌بینی بازار رشد پنج دهم درصدی این شاخص بود. نرخ تورم ماهانه در ماه قبل چهار دهم درصد گزارش شده بود.

اکنون تورم سالانه آمریکا نیز به سه و هفت دهم درصد رسیده است. رقمی که از پیش‌بینی سه و شش دهم درصدی اقتصاددانان و نرخ سه و چهار دهم درصدی ماه قبل بالاتر است.

شاخص تورم هسته آمریکا، که قیمت مواد غذایی و انرژی را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کند، نیز در سپتامبر سه دهم درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت؛ در حالی که پیش‌بینی بازار رشد دو دهم درصدی بود.

تورم هسته سالانه نیز از دو و چهار دهم درصد در ماه قبل به دو و نیم درصد افزایش یافت و بالاتر از پیش‌بینی بازار قرار گرفت. این آمار نشان می‌دهد فشار‌های قیمتی در اقتصاد آمریکا تنها به نوسانات قیمت انرژی محدود نبوده است.

بر‌اساس گزارش منتشرشده، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل از عوامل اصلی رشد تورم در سپتامبر بوده است. افزایش قیمت بلیت هواپیما و خودرو‌های دست‌دوم نیز به رشد قیمت‌ها کمک کرده است.

گفتنی است بعد از تجاوز آمریکا به کشورمان و بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران، حالا تبعات آن دامن اقتصادهای غربی را گرفته و با افزایش قیمت انرژی، دومینوی تورمی به راه انداخته است.

هم‌زمان با انتشار داده‌های تورمی، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر (مهرماه) در ارزیابی‌های بازار از ۲۱ درصد به ۳۳ درصد افزایش یافته است. در مقابل، احتمال ثابت ماندن نرخ بهره از ۷۹ درصد به ۶۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

این تغییر در انتظارات نشان می‌دهد انتشار آمار تورمی بالاتر از پیش‌بینی‌ها، ارزیابی معامله‌گران از تصمیم احتمالی فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار داده است. تداوم فشار‌های تورمی می‌تواند فضای کمتری برای کاهش نرخ بهره فراهم کند. هرچند تصمیم نهايی بانک مرکزی آمریکا به ارزیابی مجموعه داده‌های اقتصادی و چشم‌انداز تورم بستگی دارد.

به‌طورکلی در بازار‌های مالی، تقویت انتظارات برای افزایش نرخ بهره یا تداوم نرخ‌های بالا می‌تواند با افزایش بازده دارایی‌های بهره‌دار، بر جذابیت طلا فشار وارد کند و انتظارات مربوط به زمان‌بندی کاهش نرخ بهره را تغییر دهد.