دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به سرپرست وزارت نفت، خواستار اجرای حکم انفصال موقت یک‌ساله محمد شریعتمداری از خدمات دولتی شد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ دیوان محاسبات در نامه‌ای به «حمید بورد» سرپرست وزارت نفت، خواستار اجرای حکم انفصال موقت یک‌ساله محمد شریعتمداری و عبدالعلی علی‌عسگری، مدیران عامل فعلی و سابق هلدینگ خلیج‌فارس، از خدمات دولتی شد.

پیش‌تر، شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور در رأی قطعی مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، درخواست اعاده دادرسی این دو مدیر را رد و آن‌ها را به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال محکوم کرده بود.

دیوان محاسبات با تأکید بر قطعیت حکم، از سرپرست وزارت نفت خواسته است دستور اجرای آن درباره این دو مدیر صادر و نتیجه به دیوان اعلام شود.

در پایان نامه هشدار داده شده است که در صورت استنکاف از اجرای حکم، اقدامات قانونی جداگانه درباره افراد مستنکف انجام خواهد شد.

گفتنی است چهارم مهرماه هم دیوان محاسبات با رد تقاضای اعاده دادرسی، حکم محکومیت عبدالعلی علی‌عسگری و محمد شریعتمداری، مدیران عامل پیشین و فعلی هلدینگ خلیج‌فارس، مبنی بر «یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی» را قطعی اعلام کرد.

مرداد امسال هم «علی خضریان» نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اصل ۹۰ از به‌کارگیری مجرمان در این مجموعه خبر داد و آنجا را مأمن جریان‌های افراطی اصلاح‌طلب خواند. خضریان گفت: این هلدینگ تلاش دارد با تطمیع رسانه‌ها مانع اطلاع‌رسانی درباره این تخلفات شود.

گفتنی است محمد شریعتمداری پیش‌تر نیز به هنگام تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت‌های خصوصی زیرمجموعه تأمین اجتماعی را پاتوق خبرنگاران افراطی اصلاح‌طلب کرده بود؛ تا جایی که دیدن یک خبرنگار در هیئت‌مدیره یک شرکت پتروشیمی و یا نفتی کاملاً امری عادی بود!

ظاهراً همین روند انتصابات سیاسی و غیرحرفه‌ای در هلدینگ خلیج‌فارس ادامه‌دار بوده است. اگر قبلاً شرکت‌های شستا محل ارتزاق جریان رسانه‌ای بدسابقه مدعیان اصلاح‌طلبان شده بود؛ هلدینگ خلیج‌فارس در سال‌های اخیر این نقش را ایفا کرده و این‌بار تأمین هزینه‌های رسانه‌ای این جریان بدسابقه را به عهده داشت.

اما علاوه‌بر این، مدیریت سیاسی هلدینگ خلیج‌فارس به فجایع اقتصادی نیز ختم شده است. طبق اسناد منتشرشده در رسانه‌ها، براساس صورت مالی شرکت پتروشیمی گچساران از زیرمجموعه‌های هلدینگ خلیج‌فارس، این شرکت طی سال گذشته نزدیک به پنج و دو دهم هزار میلیارد تومان اتیلن در مشعل خود سوزانده است که در صورت مالی با عنوان ضایعات غیرعادی از آن یاد شده است!

براساس گزارش‌های رسانه‌ای، در همان زمانی که پتروشیمی گچساران ۵/۵ همت اتیلن را دود کرده، پتروشیمی «ایلام» بدون خوراک «اتیلن» مانده بود.

طبق اطلاعات صورت مالی شرکت، دلیل این موضوع، عدم همکاری مرجع بالادستی برای تزریق این اتیلن به خط لوله غرب عنوان شده است. قابل ذکر است فعالیت شرکت در سال گذشته منجر به ثبت چهار و هشت دهم همت زیان خالص شده و طبق توضیحات حسابرس، زیان انباشته شرکت نیز به هشت برابر سرمایه اولیه شرکت رسیده است.

دولت همیشه شعار استفاده از کارشناسان را مطرح کرده است اما با انتصابات سیاسی از این دست؛ نه‌تنها کارشناسان را به حاشیه رانده است بلکه ضرر و زیان قابل‌توجهی به بیت‌المال وارد کرده است.