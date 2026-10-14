رئیس کل بانک مرکزی طی سخنانی در اجلاس صندوق بین‌المللی پول در بانکوک با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران که همراه با اعمال حداکثر تحریم و فشارهای اقتصادی آمریکا است، تأکید کرد: به‌رغم همه این فشارها، اقتصاد ایران تاب‌آوری بسیار خوبی از خود نشان داده است و ادعای فروپاشی اقتصاد ایران توهمی بیش نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی که صبح دیروز برای شرکت در اجلاس صندوق بین‌المللی پول وارد بانکوک شد، طی سخنانی در این اجلاس گفت: اولویت‌های ما در بانک مرکزی، مهار تورم، تثبیت انتظارات تورمی، حفظ ثبات مالی و تداوم خدمات بانکی و نظام پرداخت است.

همتی تأکید کرد: بانک مرکزی ایران، به‌رغم فشارهای اقتصادی و تحریم‌های آمریکا، با تأمین ارز نیازهای اساسی و داروی کشور و مهار شتاب تورم، نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ما به انضباط پولی، تقویت چارچوب‌های سیاستی و رفع عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان متعهدیم و این تلاش‌ها باید با لحاظ شوک‌های بیرونی و محدودیت‌های مالی که فضای سیاست‌گذاری و اثربخشی سیاست‌ها را محدود می‌کنند، ارزیابی شوند.

وی افزود: تداوم وضعیت منطقه‌، بازارهای انرژی، حمل‌ونقل، تجارت و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ثبات، مستلزم احترام به حاکمیت و دغدغه‌های مشروع امنیتی، همراه با همکاری بر پایه مسئولیت‌پذیری متقابل و منافع مشترک است.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: این تحولات، پاسخی روشن‌تر و فعالانه‌تر از صندوق در راستای مأموریت آن برای تقویت همکاری پولی بین‌المللی و نظارت بر عملکرد مؤثر نظام پولی بین‌المللی می‌طلبد.

همتی تأکید کرد: انتظار داریم صندوق در فعالیت‌های نظارتی دوجانبه و چندجانبه خود، آثار اقتصادی جنگ، تحریم‌ها و محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی را با همان دقتی بررسی کند که سیاست‌های داخلی را ارزیابی می‌کند.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این مسئولیت، مستلزم تحلیل با معیارهای یکسان برای همه اعضا و گفت‌وگوی فعال میان اعضا درباره اقدامات لازم برای کاهش این آثار است.

گفتنی است اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در سال ۲۰۲۶ از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر (۲۰ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵) در بانکوک، پایتخت تایلند، برگزار می‌شود. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان هیئت ایرانی در این اجلاس حضور دارند.

چشم‌انداز اقتصاد جهانی و ثبات مالی، رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری، تأمین مالی توسعه و کاهش فقر، نقش هوش مصنوعی در اشتغال و توسعه و بدهی دولت‌ها و چالش‌های اقتصاد جهانی از جمله محورهای این اجلاس سالانه به شمار می‌رود.