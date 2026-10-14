افزایش رقم کالابرگ؛ اجرای بدِ یک طرح خوب

سرویس اقتصادی-

افزایش رقم کالابرگ؛ طرح خوبی است که گرفتار اجرای بد اعضای دولت شده و موجب نارضایتی 90 میلیون نفر شده است.

به گزارش خبرنگار ما، افزایش رقم کالابرگ، پس از کش و قوس‌های بسیار و اعلام ارقام مختلف از سوی اعضای دولت، به ثبت‌نام و خوداظهاری 40 میلیون نفر رسید اما مختل بودن سامانه ثبت‌نام، دردسر جدیدی برای مردم ایجاد کرد تا جایی که مخالفت‌ها با ثبت‌نام برای امری که در جریان است؛ از مردم گرفته تا پربیننده‌ترین برنامه‌های سیما بالا گرفته است.

ناهماهنگی بین اعضای دولت در موضوع کالابرگ به جایی رسید که وزارت رفاه از آن کنار کشید و سازمان برنامه و بودجه متولی این اقدام حمایتی شد. واقعیت این است که از دی‌ماه سال گذشته که ارز ترجیحی در زمان نامناسب حذف و کالابرگ یک میلیون تومانی به مردم داده شد؛ وعده افزایش رقم آن متناسب با تورم هم داده شد. اکنون تورم یکساله به بیش از 60 و تورم خوراکی به 90 درصد رسیده اما دولت برای افزایش 50 درصدی؛ آن‌هم برای کالابرگ 40 میلیون نفر، شرط و شروط می‌گذارد و تکلیف 50 میلیون نفر دیگر هم مشخص نیست. حالا، پس از تعیین متولی واحد، ثبت‌نام برای 40 میلیون نفری که قرار است پیامک خوداظهاری دریافت کنند؛ نوبت‌بندی شده است.

ابهام در موفقیت ثبت‌نام‌ها

طرح فعلی ثبت‌نام کالابرگ، یادآور نظرسنجی پیامکی دولت حسن روحانی برای دریافت یا عدم دریافت یارانه از سوی مردم است و در حالی‌که دولت وقت انتظار داشت بخش قابل توجهی از مردم از دریافت یارانه انصراف بدهند؛ بیش از 97 درصد خواهان دریافت آن شدند. حالا هم اظهار مخالفت مردم، اهالی رسانه و اغلب کارشناسان با حذف 50 میلیون نفر از افزایش رقم کالابرگ و همچنین ثبت‌نام 40 میلیون نفر دیگر، موفقیت این خواسته دولت را با ابهام مواجه کرده است.

نوبت‌بندی ثبت‌نام‌ها

با این‌حال به گزارش ایرنا، محمدحسن صدر؛ رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: مراجعه به درگاه دولت الکترونیک برای ثبت‌نام در طرح افزایش اعتبار کالابرگ بر‌اساس رقم آخر کدملی سرپرستان خانوار نوبت‌بندی شده است.

او در گفت وگویی با بیان اینکه مهلت ثبت‌نام و خوداظهاری سرپرستان خانوار برای افزایش اعتبار کالابرگ تا ساعت ۲۴ روز جمعه تمدید شده است، تأکید کرد: فقط سرپرستان خانواری که پیامک دریافت کرده‌اند به سامانه مراجعه کنند. تاکنون (بعدازظهر چهارشنبه) بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار سرپرست خانوار ثبت‌نام کرده‌اند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: جدول زمان‌بندی مراجعه به درگاه دولت الکترونیک بر‌اساس رقم آخر کد ملی سرپرستان خانوار بوده و ارقام صفر و یک (چهارشنبه 22 مهر)، دو، سه و چهار (پنجشنبه ۲۳ مهر) و ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ روز (جمعه 24) به سامانه مراجعه کنند.

صدر افزود: مردم نگرانی نداشته باشند زیرا تا زمانی که خوداظهاری همه ثبت نشود، مهلت تمدید خواهد شد. پس از ثبت‌نام موفق، نیازی به مراجعه مجدد و چک کردن سامانه نیست.

جزئیات مصوبه تعیین وسع

گفتنی است؛ مصوبه جدید دولت، گروه‌بندی اقتصادی خانوارها را در سه سطح «وسع بالا، متوسط و پایین» تعریف کرده و معیارهایی از جمله دارایی، درآمد، مصرف انرژی و تسهیلات بانکی را مبنای شناسایی خانوارها قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ هیئت وزیران با تصویب شیوه‌نامه شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها، معیارهای مشخصی برای شناسایی خانوارهای برخوردار تعیین کرد. بر‌اساس این مصوبه، ارزش املاک و خودرو، میزان مصرف انرژی، دارایی‌های بورسی و دیجیتال، مانده تسهیلات بانکی، برخورداری از کارت بازرگانی و مدت حضور در خارج از کشور، از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده در قرار گرفتن خانوارها در گروه «وسع اقتصادی بالا» خواهد بود.

این مصوبه که در جلسه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ هیئت وزیران به تصویب رسیده و در ۲۱ مهرماه ابلاغ شده، خانوارهای کشور را بر‌اساس مجموع درآمدها و مشخصه‌های اجتماعی به سه گروه «وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین» تقسیم می‌کند.

بر‌اساس ماده یک این شیوه‌نامه، ملاک‌های تعیین‌شده برای گروه وسع اقتصادی بالا به‌گونه‌ای است که برخورداری از هر یک از شرایط مقرر، می‌تواند خانوار را در این گروه قرار دهد.

فهرست معیارهای وسع بالا

بر‌اساس ماده یک مصوبه، خانوارهایی که مجموع ارزش زمین‌های دارای کاربری مسکونی آنها بیش از ۵۰ میلیارد تومان باشد، در گروه وسع اقتصادی بالا قرار می‌گیرند. همچنین ارزش هر واحد مسکونی بیش از ۷۵ میلیارد تومان و ارزش هر زمین فاقد کاربری یا دارای کاربری غیرمسکونی بیش از همین مبلغ، از دیگر معیارهای این گروه است.

در بخش خودرو نیز مجموع ارزش خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی، در صورتی که بیش از هفت میلیارد و 500 میلیون تومان، باشد ملاک قرار گرفتن خانوار در گروه وسع اقتصادی بالا خواهد بود.

نکته مهم آن است که در ارزیابی املاک، مصوبه به ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی استناد کرده است؛ بنابراین این مبالغ لزوماً به معنای قیمت روز بازار املاک

نیست.

در شیوه‌نامه جدید، صرفاً مالکیت دارایی‌های گران‌قیمت مبنای شناسایی خانوارهای برخوردار نیست. بر‌اساس مصوبه، خانوارهایی که در زمره پنج درصد دارای بیشترین میزان مصرف انرژی قرار بگیرند؛ مشمول گروه وسع اقتصادی بالا می‌شوند.

همچنین قرار گرفتن در میان پنج درصد خانوارهای دارای بیشترین ارزش سبد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، بر‌اساس اطلاعات تشخیصی وزارت امور اقتصادی و دارایی و داده‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، از دیگر معیارهای این گروه است.

در حوزه تسهیلات بانکی نیز خانوارهایی که در میان دو و نیم درصد دارای بیشترین ارزش مانده تسهیلات قرار داشته باشند؛ بر‌اساس اطلاعات بانک مرکزی در گروه وسع اقتصادی بالا جای می‌گیرند.

برخورداری از کارت بازرگانی نیز در فهرست معیارهای این گروه قرار دارد. افزون بر این، افرادی که در طول یک سال بیش از ۱۸۲ روز در کشور حضور نداشته باشند، طبق متن مصوبه مشمول این معیار خواهند بود.

تأکید بر صحت خوداظهاری

در ماده ۶، مسئولیت صحت و کامل بودن خوداظهاری اطلاعات اقتصادی بر‌عهده سرپرست خانوار قرار گرفته است. بر‌اساس این ماده، در صورت احراز عدم صحت یا کامل نبودن اطلاعات ارائه‌شده و عدم همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند مطابق ماده ۱۰ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، پرداخت کالابرگ خانوار را تا زمان اصلاح اطلاعات متوقف کند.

افرادی که نسبت به صحت اطلاعات مربوط به خود اعتراض دارند، می‌توانند از طریق کاربری غیرحضوری اقدام کنند. اعتراض به اطلاعاتی مانند دارایی‌های ملکی، وسایل نقلیه، اوراق بهادار، اطلاعات هویتی، ساختار خانوار و سایر اطلاعات ثبتی، به دستگاهی ارجاع می‌شود که اطلاعات را ارائه کرده است.