رویترز از اسرائیل درباره قتل خبرنگارش پاسخ خواست

سردبیر رویترز به مناسبت سومین سالگرد کشته شدن خبرنگار این رسانه در حملات صهیونیست‌ها در بیانیه‌ای خواستار توضیح شفاف و پاسخ‌گویی مقام‌های اسرائیلی در این باره شد.

به گزارش فارس، 13 اکتبر سالگرد کشته شدن عیصام عبدالله، تصویربردار و روزنامه‌نگار رویترز، در جنوب لبنان است. او در حمله ‌تانک اسرائیلی در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ کشته شد. در این حمله ۶ خبرنگار دیگر، از جمله کریستینا عاصی از خبرگزاری فرانسه زخمی شدند.

به همین مناسبت، سردبیر رویترز، آلساندرا گالونی، در بیانیه‌ای خواستار توضیح شفاف و پاسخ‌گویی مقام‌های اسرائیلی در این باره شد. او تأکید کرده است:‌ «با وجود درخواست‌های مکرر برای توضیح درباره چگونگی وقوع این حمله علیه روزنامه‌نگارانی که کاملاً قابل شناسایی بودند، تنها پاسخی که از ارتش اسرائیل دریافت کرده‌ایم این است که این حادثه همچنان در دست بررسی است.» گالونی همچنین متذکر شده که «ما پرسش‌های بی‌پاسخی درباره مرگ همکارمان، حسام المصری، در جریان حملات اسرائیل به بیمارستان ناصر در غزه در تاریخ ۲۵ آگوست ۲۰۲۵ داریم.»

اما این‌ها تنها موارد ترور و کشتن خبرنگاران به دست رژیم صهیونیستی نبوده است. از زمان آغاز نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، طبق آمار سندیکای خبرنگاران فلسطینی و دفتر رسانه‌ای دولت در غزه، دست‌کم ۲۶۳ خبرنگار و فعال رسانه‌ای فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.