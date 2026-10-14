انتشار فراخوان جشنواره آیات

پنجمین «جشنواره ملی فیلم آیات» به‌عنوان یکی از رویدادهای تخصصی حوزه سینمای قرآنی، بهمن‌ماه ۱۴۰۵ در استان یزد برگزار می‌شود؛ رویدادی که از مجموعه برنامه‌های دوازدهمین دوره منظومه جشنواره‌های ملی آیات به‌شمار می‌رود و با شعار «قرآن، کتاب زندگی» تلاش دارد ظرفیت‌های هنر سینما را برای پرداختن به مفاهیم قرآن و عترت ‌(ع) مورد توجه قرار دهد. این جشنواره در ادامه چهار دوره گذشته برگزار می‌شود؛ دوره‌هایی که با هدف توجه به تولید، ارزیابی و معرفی آثار تصویری با مضامین قرآنی و دینی شکل گرفته‌اند و تلاش کرده‌اند زمینه بیشتری برای دیده‌شدن آثار و فیلم‌سازان دغدغه‌مند این حوزه فراهم کنند.

جشنواره ملی فیلم آیات در دوره پنجم، علاوه‌بر توجه به تولیدات سینمایی با مضامین قرآنی، رویکرد ویژه‌ای نسبت به معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) دارد. اهمیت این رویداد از آن جهت است که سینمای ایران با وجود برخورداری از ظرفیت گسترده قرآن و معارف دینی، هنوز نتوانسته است از تمام این ظرفیت برای تولید آثار متنوع و اثرگذار استفاده کند. از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از فیلم‌سازان فعال در این حوزه با دغدغه شخصی و گاه بدون پشتوانه مالی مشخص به سراغ موضوعات قرآنی می‌روند و جشنواره آیات می‌تواند بستری برای شناسایی، معرفی و ارزیابی این آثار و استعدادها فراهم کند. همچنین برگزاری کارگاه‌های تخصصی در کنار نمایش آثار، از برنامه‌هایی است که می‌تواند این رویداد را از یک رقابت صرف فراتر برده و به محلی برای انتقال تجربه و ارتقای دانش فیلم‌سازان تبدیل کند.

پنجمین دوره «جشنواره ملی فیلم آیات» بهمن سال جاری به دبیری عباس صالح‌مدرسه‌ای برگزار خواهد شد.