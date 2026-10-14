هنرمندان در بزرگداشت محمد کاسبی: او با هنرش کاسبی نکرد!

همکاران و دوستان مرحوم محمد کاسبی در نخستین سالگرد درگذشت این بازیگر از منش اخلاقی، باورهای اعتقادی و شیوه بازیگری او گفتند و خواستار نام‌گذاری یک جایزه و تماشاخانه به نام وی شدند.

آیین بزرگداشت محمد کاسبی عصر ۲۱ مهرماه با حضور جمعی از مدیران فرهنگی و هنرمندان از جمله حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، فرهاد قائمیان، علی شاه‌حاتمی، شهریار بحرانی و تاجبخش فنائیان برگزار شد. مجید زین‌العابدین، مشاور رئیس سازمان صداوسیما، با اشاره به عنوان این مراسم گفت: کاسبی فقط نقش «خوش غیرت» را بازی نکرد، بلکه در زندگی نیز چنین بود. به گفته وی، این بازیگر در حدود ۲۰۰ عنوان فعالیت سینمایی، تلویزیونی و تئاتری داشت و تا آخرین روزهای عمرش دغدغه هنر را حفظ کرد. زین‌العابدین تأکید کرد که کاسبی هیچ‌گاه از هنر خود برای کسب منفعت شخصی استفاده نکرد.

علی شاه‌حاتمی، کارگردان مجموعه تلویزیونی «خوش رکاب»، نیز با اشاره به شیوه بازیگری کاسبی گفت او نقش‌ها را صرفاً بازی نمی‌کرد، بلکه به شخصیت‌هایش زندگی می‌بخشید. شاه‌حاتمی با بیان اینکه تعامل‌های عاطفی این بازیگر حتی بر شکل‌گیری بخش‌هایی از فیلمنامه تأثیر می‌گذاشت، پیشنهاد داد نام تماشاخانه مهر به نام محمد کاسبی تغییر کند.

فرهاد قائمیان نیز با یادآوری دوره همکاری خود با کاسبی در یزد، اخلاق هنری و اجتماعی او را از مهم‌ترین آموخته‌هایش دانست و خواستار طراحی و اهدای جایزه‌ای به نام این بازیگر از سوی حوزه هنری شد.

شهریار بحرانی، کارگردان مجموعه «مریم مقدس»، با اشاره به تجربه همکاری با کاسبی، توانایی بالای او در بازیگری و قدرت انتقال احساسات از طریق نگاه را ستود. تاجبخش فنائیان نیز با اشاره به دوستی دیرینه خود با این هنرمند، بر استمرار باورها و اعتقادات او در کنار گسترش توانایی‌های هنری‌اش تأکید کرد.

رضا ایرانمنش، دیگر سخنران این مراسم، با یادآوری آخرین دیدارهایش با کاسبی گفت این بازیگر از اینکه قدر هنرمندان پس از مرگشان دانسته می‌شود، گلایه داشت و می‌گفت: «کاش قدر آدم را بعد از مرگ ندانند.»

در بخش دیگری از این مراسم، مریم سعادت (بازیگر) و یلدا کاسبی (دختر زنده‌یاد محمد کاسبی)، به بیان خاطرات و یادبودهایی از او پرداختند. همچنین در پایان برنامه، نمایش «بایگانی» به قلم محمد کاسبی و کارگردانی محمود فرهنگ در تماشاخانه مهر روی صحنه رفت.