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کد خبر: ۳۳۹۹۸۲
تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
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کارگردان آمریکایی:‌ هالیوود رو به پایان است!

کارگردان فیلم «سلما» از رو به پایان بودن‌ هالیوود سخن گفت!
به گزارش خبرنگار کیهان، ایوا دوورنی، کارگردان آمریکایی در گفت‌وگویی در جشنواره فیلم لندن گفت: «هالیوود رو به پایان است». این کارگردان آمریکایی طی سخنانش به تغییر و فروپاشی الگوی سنتی استودیوهای ‌هالیوود اشاره کرد.
وی در توضیح اظهاراتش با اشاره به ادغام شرکت‌های بزرگ و فروش استودیوها و تغییر مسیرهای سنتی تولید و توزیع فیلم تاکید کرد: مدل سنتی ‌هالیوود رو به پایان است. 
دوورنی بر این نکته تاکید کرد که فیلم‌سازان باید مستقل‌تر شوند. او پیشنهاد کرد هنرمندان به‌جای اتکای کامل به استودیوهای بزرگ، از سرمایه‌گذاری جمعی، حمایت مخاطبان و روش‌های جایگزین تأمین مالی استفاده کنند. به‌عنوان مثال، گفت ۲۰ نفر می‌توانند هرکدام ۵ هزار دلار برای ساخت یک فیلم سرمایه‌گذاری کنند.
این کارگردان آمریکایی همچنین به این نکته اشاره کرد که صنعت سینمای آمریکا برای زنان و رنگین‌پوستان همچنان دشوار است و نابرابری‌های جنسیتی و نژادی این وضعیت را تشدید می‌کند.

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