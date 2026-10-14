«طوفان مقاومت» به روایت رهبر شهید منتشر شد

کتاب الکترونیکی «طوفان مقاومت» روایت امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای از عملیات طوفان‌الأقصی و حوادث پس از آن، منتشر شد.

رسانه KHAMENEI.IR مجموعه بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی را پس از بررسی ۱۷۰ سخنرانی و پیام عمومی و غیرعمومی ایشان از تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۲ تا ۶ آذر‌ماه ۱۴۰۴ (آخرین سخنرانی که در آن به این حوادث اشاره کردند)، در ۲۱ فصل اصلی و یک بسته‌ ضمیمه، دسته‌بندی، تدوین و ارائه کرده است.

حوادث سه سال اخیر غزه که از عملیات حماسی روز ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲ (هفتم اکتبر ۲۰۲۳ میلادی) آغاز شد، به تعبیر حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف، «حوادثی آینده‌ساز» بود و این «حرکت که در فلسطین آغاز شد، به پیش خواهد رفت و منجر به پیروزی کامل فلسطینی‌ها خواهد شد.»